Ver San Lorenzo vs. Central Córdoba por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

San Lorenzo venció a Gimnasia de Mendoza en la fecha anterior.

San Lorenzo visita este lunes a las 21:15 horas a Central Córdoba de Santiago del Estero, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, con varias novedades en la formación que analiza Néstor "Pipo" Gorosito. Tras la victoria por 1-0 frente a Gimnasia de Mendoza, el entrenador decidió probar distintas alternativas en el equipo titular y dejó en claro que todavía no tiene definido el once que saldrá al campo de juego en el estadio Madre de Ciudades.

A falta de dos entrenamientos para el encuentro, el cuerpo técnico trabaja en los últimos ajustes con el objetivo de consolidar un equipo competitivo que le permita continuar por la senda del triunfo. Además de las modificaciones obligadas por cuestiones físicas, Gorosito comenzó a evaluar el aporte de los refuerzos, algunos de los cuales podrían hacer su estreno oficial con la camiseta azulgrana.

Por dónde ver Central Córdoba vs San Lorenzo

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

o es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Central Córdoba y San Lorenzo será transmitido por TNT Sports.

El equipo que piensa Pipo Gorosito

De cara al partido, Gorosito probó a Mauricio Cardillo en el lateral derecho en reemplazo de Herrera, quien arrastra una molestia física y no pudo entrenarse con normalidad. La otra gran novedad estuvo en la zaga central, donde Emiliano Amor apareció entre los titulares apenas en su segunda práctica con el plantel, desplazando a Lorenzón y perfilándose como una de las posibles sorpresas para el duelo en Santiago del Estero.

El mediocampo también presentó varias modificaciones respecto al equipo que derrotó a Gimnasia de Mendoza. Sobre el sector derecho, Juan Pablo Álvarez ingresó por Ladstatter y volvió a meterse en la consideración del entrenador. El volante había estado muy cerca de debutar frente a Lanús, pero en aquella oportunidad no pudo hacerlo debido a que el club todavía no había resuelto las inhibiciones que le impedían utilizar a sus incorporaciones.

El Ciclón va por más.

En el centro de la cancha, Nicolás Tripichio trabajó acompañado por Juan Cruz Rattalino, quien ocupó el lugar de Alassia. En tanto, por el sector izquierdo reapareció Matías Reali, que ya cumplió las dos fechas de suspensión que arrastraba desde el torneo pasado y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico. En la delantera se mantuvieron Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi, quienes continuarían como la dupla ofensiva.

Por el momento, el equipo sería con Orlando Gill; Mauricio Cardillo, Emiliano Amor, Alejo Córdoba y Mathias De Ritis; Juan Pablo Álvarez, Nicolás Tripichio, Juan Cruz Rattalino y Matías Reali; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. Sin embargo, el entrenador mantiene abiertas varias incógnitas de cara a un partido importante para seguir creciendo en el Torneo Clausura.