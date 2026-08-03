El peronismo bonaerense marchará al Congreso para frenar la ley de extranjerización de la tierra

El Senado de la Nación votará el próximo jueves 6 de agosto la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita los desalojos y la extranjerización de la tierra. Desde el gobierno bonaerense adelantaron que estarán en la marcha para intentar frenar el proyecto.

“Todos cuidan sus tierras y recursos naturales y Milei va a contramano del mundo”, expresó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes en conferencia de prensa. “Es un plan sistemático del gobierno Nacional para llevar adelante un plan de extranjerización de la tierra”, agregó. En ese sentido, el funcionario afirmó que el Gobernador Axel Kicillof hará la convocatoria “desde el Movimiento Derecho al Futuro y desde el PJ bonaerense”, para estar en “la movilización, que va a ser pacífica, el 6 de agosto”.

Respecto de la presencia del Gobernador o no en la misma, desde su entorno adelantaron que lo confirmarán el miércoles por la tarde. Durante la conferencia, el ministro expresó que el proyecto es marco, y que “no tiene un solo contenido sino que tiene varios capítulos de manera simultánea”. “Se modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo, el régimen de barrios populares, y la ley de manejo del fuego, entre otros”, dijo Bianco y se refirió puntualmente al “capitulo más polémico que es el que refiere a la ley de tierras rurales y que elimina los topes para que personas y empresas privadas y extranjeras puedan comprar tierras en Argentina”.

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“Es un plan sistemático del gobierno Nacional para llevar adelante un proceso de extranjerización de la tierra que va contra la soberanía nacional y la defensa de los recursos nacional. Y en particular Milei va a contramano del mundo”, remarcó Bianco. En ese sentido, detalló qué hacen distintos países en el mundo: “Brasil limita la propiedad extranjera al 25%, México conserva desde 1927 restricciones constitucionales para la venta de extranjeros; en el sudeste asiático China, Indonesia, Tailandia, y Vietnam directamente reservan la propiedad de las tierras para los ciudades nacionales”.

Finalmente recordó que los “Estados Unidos ha expresado grandes preocupaciones respecto de la propiedad de las tierras rurales y ha lanzado un plan de acción de seguridad agrícola para abordar la problemática de la extranjeriazacion de la tierra”. “Todos cuidan sus tierras y recursos naturales y Milei va a contramano del mundo”, cerró.

Respecto de la sesión, la misma se llevará en un Congreso rodeado de manifestaciones. En ese sentido, el peronismo espera que la presión social permee en los indecisos para que los acompañen en el voto en contra.

La semana pasada, desde LLA daban como votos a favor a los tres del PRO, los diez de la Unión Cívica Radical (UCR) y la tucumana de Independencia Beatriz Ávila, con los que tendrían 36 voluntades. La senadora que responde al gobernador Osvaldo Jaldo aún no se expresó. La cifra de 36 es necesaria para el quórum y la media sanción, ya que, según el escenario planteado desde el oficialismo, el que desempataría con doble voto sería el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. Esto sería así, porque Milei estará en Colombia para la asunción de Abelardo De la Espolea, y la vicepresidenta Victoria Villarruel estará a cargo del Poder Ejecutivo.