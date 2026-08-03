Fórmula 1: el factor que podría determinar el futuro de Max Verstappen en Red Bull

Verstappen podría dejar Red Bull a fin de año.

Después de tres años de dominio absoluto, la baja de rendimiento de Red Bull comenzó a sentirse el año pasado, ya sin Adrian Newey entre las filas y con la continuidad de la suba de McLaren. Los británicos se mostraron fuertes desde inicios del 2025 y solo perdieron terreno por luchas internas que Max Verstappen supo aprovechar, aunque no le fueron suficientes para hacerse con su quinto título en la Fórmula 1.

A pesar de eso, el piloto neerlandés terminó a dos puntos de Lando Norris en la tabla de posiciones, aunque la historia no fue la misma para esta temporada, en la que la escudería austriaca está muy lejos de la punta. De hecho, Verstappen no ganó ni una sola carrera hasta el momento y se encuentra en el sexto lugar de la tabla tras el cierre de la primera mitad del calendario, lo que lo habilita a usar su cláusula de recisión.

Y es que el tetracampeón del mundo tiene contrato hasta finales del 2028, pero está habilitado a buscar una salida en caso de no estar entre los tres mejores para mitad de año, una fecha que ya se venció. Con el creciente interés de Mercedes por ficharlo, desde el equipo de Milton Keynes buscan hacer lo imposible para retenerlo en su fábrica, aunque hay una verdad innegable que lo dejaría con un pie rumbo a la escudería alemana.

En las últimas semanas, Raymond Vermeulen, representante de Verstappen, brindó unas declaraciones a De Telegraaf en las que señaló indirectamente una falencia de Red Bull que justificaría la salida de su piloto. “Max no ha nacido para correr en la zona media de la parrilla”, afirmó el mánager, en referencia a las pocas alegrías que tuvo el neerlandés en esta temporada, con tan solo cuatro podios en once fechas disputadas.

Claro que desde el equipo austriaco siguen recalcando el trabajo que se hace puertas adentro, incluso con el piloto, para mejorar el rendimiento del RB22. Al respecto, Laurent Mekies habló durante el GP de Hungría: “Max está con nosotros cada fin de semana de carrera. Trabaja increíblemente duro. El equipo quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Max también quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Y precisamente en eso estamos trabajando juntos”.

El neerlandés está a 110 puntos de Antonelli.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría