Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 3 al domingo 9 de agosto 2026

El catálogo de Netflix suma nuevos títulos donde el suspenso psicológico, las intrigas familiares, el crimen organizado y la acción sin pausas dominan las preferencias del público. Un recorrido por los diez títulos que marcan la conversación en una de las plataformas líderes durante esta semana, revela una oferta variada y atrapante tanto en películas como en series.

Los creyentes: thriller de tensión dirigido por Roger Gual y protagonizado por Jose Coronado y Stéphanie Magnin. La trama se adentra en la atmósfera claustrofóbica de una comunidad rural, donde la repentina y extraña muerte de un vecino destapa una intrincada red de sectas, manipulación febril y viejos rencores entre los pobladores.

Hasta el final: intenso drama de producción francesa que expone un dilema ético. La historia sigue la carrera contra el tiempo de una madre desesperada que decide cruzar todas las barreras legales y morales para financiar un tratamiento experimental y salvar la vida de su hijo diagnosticado con leucemia.

Una tóxica historia de amor: impactante documental que reconstruye en detalle un perturbador caso real de ciberacoso y dependencia emocional. A través de testimonios escalofriantes, la obra analiza los vacíos del sistema de justicia frente a las nuevas dinámicas de violencia digital y manipulación en la era de las redes.

Mensajes de voz para Isabelle: comedia romántica, ligera y emotiva que explora el azar en las relaciones modernas. La trama arranca cuando un audio enviado por equivocación a un número desconocido detona una conexión inesperada entre dos personas que atraviesan momentos decisivos en sus vidas.