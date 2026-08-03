Qué ver en Netflix: recomendaciones de la semana del lunes 3 al domingo 9 de agosto 2026

El catálogo de Netflix suma nuevos títulos donde el suspenso psicológico, las intrigas familiares, el crimen organizado y la acción sin pausas dominan las preferencias del público. Un recorrido por los diez títulos que marcan la conversación en una de las plataformas líderes durante esta semana, revela una oferta variada y atrapante tanto en películas como en series.
Películas recomendadas en Netflix
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Los creyentes: thriller de tensión dirigido por Roger Gual y protagonizado por Jose Coronado y Stéphanie Magnin. La trama se adentra en la atmósfera claustrofóbica de una comunidad rural, donde la repentina y extraña muerte de un vecino destapa una intrincada red de sectas, manipulación febril y viejos rencores entre los pobladores.
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Hasta el final: intenso drama de producción francesa que expone un dilema ético. La historia sigue la carrera contra el tiempo de una madre desesperada que decide cruzar todas las barreras legales y morales para financiar un tratamiento experimental y salvar la vida de su hijo diagnosticado con leucemia.
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Una tóxica historia de amor: impactante documental que reconstruye en detalle un perturbador caso real de ciberacoso y dependencia emocional. A través de testimonios escalofriantes, la obra analiza los vacíos del sistema de justicia frente a las nuevas dinámicas de violencia digital y manipulación en la era de las redes.
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Mensajes de voz para Isabelle: comedia romántica, ligera y emotiva que explora el azar en las relaciones modernas. La trama arranca cuando un audio enviado por equivocación a un número desconocido detona una conexión inesperada entre dos personas que atraviesan momentos decisivos en sus vidas.
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El cobrador de deudas: un relato de acción y redención criminal. Al enterarse de que padece una enfermedad terminal, un antiguo ejecutor del hampa decide saldar cuentas pendientes con sus viejos jefes para asegurar el bienestar económico de los más vulnerables, antes de que su tiempo se agote por completo.
Series recomendadas en Netflix
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Te encontraré: miniserie de suspenso encabezada por Sam Worthington. La narrativa sigue los pasos de un hombre encarcelado injustamente, quien desde su celda descubre una pista crucial que sugiere que su hijo, a quien daba por muerto desde hacía años, sigue vivo y bajo una identidad falsa.
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Avatar: la leyenda de Aang: la adaptación del clásico de animación mantiene su firme liderazgo gracias a su despliegue de efectos visuales, un cuidado diseño de vestuario y la fiel recreación del viaje épico del joven Aang para dominar los cuatro elementos y traer equilibrio al mundo.
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Agente Kim Reactivado: producción llena de artes marciales y suspenso. La historia se centra en un excazador de operaciones encubiertas que debe salir del retiro y desempolvar sus habilidades más mortíferas cuando secuestran a su hija para cobrarse una antigua venganza.
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El otro padre: melodrama mexicano de ritmo vertiginoso que entrelaza una urgencia médica hospitalaria con un secreto del pasado. Cuando una prueba de ADN resulta indispensable para un trasplante de emergencia, se destapa una doble vida que termina desmoronando la estabilidad y reputación de dos familias acomodadas.
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El polígamo: serie de producción sudafricana que se consolidó como un rotundo fenómeno internacional. La trama se sumerge en las dinámicas de una adinerada familia donde las apariencias, la codicia, el abuso de poder y la traición quedan al descubierto tras la misteriosa muerte del patriarca.