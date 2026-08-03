Elecciones en Brasil: última encuesta dice que Flávio Bolsonaro se acerca a Lula da Silva

Convención regional del Partido Liberal (PL) en Brasilia

El panorama político de cara a las elecciones presidenciales de octubre en Brasil muestra una paridad creciente y así lo demuestra un sondeo de la consultora Nexus/BTG Pactual que reveló un empate técnico entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro para un eventual balotaje. En la simulación de segunda vuelta, el actual jefe de Estado registra un 46% de intención de voto frente al 45% del legislador de derecha.

De cara a la primera vuelta, el estudio proyecta a Lula en el primer lugar con el 41% de las preferencias, seguido por Bolsonaro con el 37%. Más atrás se ubican Ronaldo Caiado (5%), Renan Santos (4%) y Romeu Zema (3%). La medición refleja un acortamiento de la brecha respecto al estudio anterior de la misma firma, que ubicaba a Lula con un 47% de los apoyos frente a un 43% de Bolsonaro.

En la encuesta previa, la distancia en primera vuelta era mayor, con un 42% para el mandatario y un 33% para el legislador. Según la legislación electoral brasileña, si ningún postulante supera el 50% de los votos válidos en la primera instancia, los dos candidatos más votados avanzan al balotaje.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, ya tiene el beneplácito de su Partido de los Trabajadores para perseguir la reelección a un cuarto mandato en las elecciones del 4 de octubre tras la culminación este domingo del gran congreso de la formación celebrado en Sao Paulo. En su discurso de aceptación, Lula ha avisado que, si se hace con la victoria, exhibirá su versión más extrema para terminar de perfilar el país. "No quiero a un Lula pacifista. Quiero a un Lula duro, que haga lo que nosotros (el PT) no hemos terminado de hacer, porque ya nos hemos ocupado de lo básico", expresó.

Lula prometió que gobernará con transparencia y jamás recurrirá al embuste, como acusó a sus rivales. "Todo el mundo sabe que somos el único candidato que no tiene que mentir ni inventar nada en esta campaña. No tenemos que inventar nada que decirle al pueblo. Quienes lo han hecho pueden prometer más. Quienes no lo han hecho no tienen nada que prometer", evaluó en un discurso salpicado de referencias al deporte rey del país, el fútbol, y a su gran estrella histórica. "Pelé solo jugó cuatro mundiales. Este es mi séptimo mundial, y quiero el cuarto título", comparó Lula antes de anticipar que su cuarto mandato le pondrá muy probablemente en rumbo de colisión con el Congreso brasileño en medio de meses de tensión sobre las competencias presidenciales.

Con información de Reuters