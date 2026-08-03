DT de EEUU, Pochettino, acuerda nuevo contrato hasta el Mundial de 2030

Imagen de archivo del seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, durante una rueda de prensa en el Estadio de Seattle, Washington, EEUU.

Mauricio Pochettino ha llegado a un acuerdo para ‌seguir como ‌seleccionador de la selección de fútbol de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, tras haber llevado a su equipo a los octavos de final en ​la fase ⁠final de este año.

El argentino ‌de 54 años, partidario ⁠de un estilo de ⁠juego ofensivo y de alta presión, se hizo cargo de la selección ⁠estadounidense en 2024 tras ​dejar el Chelsea a ‌principios de ese ‌año, y tenía un contrato que ⁠se extendía hasta el Mundial de 2026.

"Mauricio y su cuerpo técnico creen en el ​futuro ‌del fútbol en Estados Unidos y nuestro nuevo proyecto nos permite aprovechar los avances de la selección masculina de ⁠fútbol de Estados Unidos (USMNT) y el impulso de la Federación Estadounidense de Fútbol", dijo JT Batson, presidente ejecutivo y secretario general de la Federación Estadounidense de Fútbol, en un ‌comunicado de prensa.

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Bajo el liderazgo de Pochettino, Estados Unidos terminó primero de su grupo en el Mundial, por delante de Australia, Paraguay ‌y Turquía, y los seis puntos que sumó supusieron el mayor total ‌jamás conseguido ⁠por la selección en el torneo.

Con información de Reuters