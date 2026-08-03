EEUU firma acuerdo para impulsar producción de componentes para sistemas interceptores Patriot y THAAD

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de Lockheed Martin

​El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el lunes ‌que firmó un ‌acuerdo marco con Lockheed Martin y Northrop Grumman para ampliar la capacidad de producción de componentes para los sistemas interceptores de misiles Patriot PAC-3 y THAAD.

Los ​negociadores del ⁠Pentágono han presionado a los ‌contratistas para que aceleren los ⁠acuerdos de producción ⁠provisionales alcanzados a principios de año, con el fin de aumentar la ⁠producción de misiles, ya que ​los conflictos en Oriente ‌Medio y Ucrania ‌están agotando las reservas de ⁠armamento de Estados Unidos.

Ucrania sufre una escasez crónica de suministros de misiles Patriot, que siguen ​siendo la ‌única arma de su arsenal capaz de derribar misiles balísticos.

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En su comunicado del lunes, el Pentágono señaló que el ⁠acuerdo marco permitiría triplicar la producción de los sistemas Patriot y cuadruplicar la de los THAAD.

No se facilitó el valor del acuerdo, que, según se ha indicado, establecerá una ‌segunda fuente de suministro de motores de cohete sólidos PAC-3 y aumentará la producción de dispositivos de seguridad de encendido.

Esto se produce ‌tras el acuerdo de la semana pasada, en el que el Ejército estadounidense adjudicó ‌a ⁠Lockheed Martin un contrato por valor de hasta 58.600 ​millones de dólares para producir misiles interceptores Patriot.

Con información de Reuters