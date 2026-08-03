Inglaterra se dispone a seguir los pasos de Gales y retirar su apoyo a la reelección de Infantino

Imagen de archivo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el 50.º Congreso Ordinario de la UEFA, en Brussels Expo, Bruselas, Bélgica.

​La Federación Inglesa de Fútbol se unirá a Gales para retirar su apoyo a la candidatura a la reelección del presidente de la ‌FIFA, Gianni Infantino, según informó ‌el lunes una fuente conocedora del asunto, en un momento en que se intensifica la reacción en contra de su fallido plan de vender una participación del Mundial.

El plan de la FIFA de obtener hasta 4.200 millones de dólares de inversores privados mediante la venta de una participación cercana al 20% en una nueva entidad encargada de supervisar competiciones como el Mundial ​acabó siendo retirado el ⁠viernes tras la feroz resistencia de las partes interesadas.

Tras el abandono ‌de la idea, la atención se centra ahora en las ⁠posibles repercusiones para Infantino, cuya candidatura para ⁠un nuevo mandato como presidente de la FIFA entre 2027 y 2031 se enfrenta a un mayor escrutinio tras el fracaso de la iniciativa.

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Anteriormente, Gales ⁠se convirtió en la primera federación nacional en retirar formalmente su ​apoyo a Infantino.

"La Federación de Fútbol de Gales confirma ‌por la presente que retira su ‌apoyo a la candidatura del Sr. Gianni Infantino para la reelección ⁠como presidente de la FIFA para el mandato de 2027 a 2031", declaró la Federación de Fútbol de Gales (FAW) en un comunicado.

"Los recientes fallos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, ​comunicación y ‌buen criterio nos han llevado a una situación en la que el señor Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial.

"No anteponer los mejores intereses del fútbol es un error que no podemos aceptar", agregó.

Reuters ⁠se ha puesto en contacto con la FIFA para recabar sus comentarios.

Infantino se encuentra bajo una presión sin precedentes después de que las confederaciones regionales UEFA y Concacaf anunciaran el sábado que habían perdido la confianza en su liderazgo.

El organismo rector del fútbol europeo, que encabezó la reacción contra los planes de Infantino y acogió con satisfacción la decisión de descartarlos, no confirmó las informaciones de los ‌medios de comunicación según las cuales se está preparando para emprender acciones legales contra la FIFA por este asunto.

La UEFA afirmó que había emitido una orden de conservación de documentos, que impide la destrucción de correos electrónicos, archivos o datos cuando se prevé una investigación.

Infantino declaró en abril que tenía la intención ‌de presentarse a la reelección para un cuarto mandato como presidente de la FIFA. Desde que sustituyó a su compatriota suizo Sepp Blatter en 2016, Infantino ha ‌sido reelegido sin ⁠oposición en dos ocasiones.

Aunque su reelección para el mandato 2027-2031 parecía una mera formalidad, varios expertos señalaron a Reuters que ​las repercusiones de la propuesta rechazada pusieron de manifiesto el descontento entre los miembros de la FIFA y podrían complicarle el camino de cara al Congreso que se celebrará en Marruecos en marzo.

(Editado en español por Carlos Serrano)