Wolff hace tiempo busca fichar al neerlandés.

La poca efectividad y las disputas internas que generaron la crisis en Red Bull el año pasado habían puesto en duda la continuidad de Max Verstappen en el equipo, aunque le resultó imposible activar la cláusula de rescisión de su contrato. El piloto tiene acuerdo hasta finales del 2028, pero la letra chica indica que puede disolver el vínculo en caso de no estar entre los tres mejores a mitad de temporada, algo que se cumplió el año pasado.

Cuando se pausó la Fórmula 1 en 2025, el piloto neerlandés estaba en el tercer lugar de la tabla detrás de los McLaren, aunque finalmente terminó segundo a solo dos puntos de Lando Norris. A pesar de esto, los encuentros de Verstappen con Toto Wolff durante aquellos días de descanso llamaron la atención en el paddock, sobre todo porque el director de Mercedes se había dedicado todo el año a elogiarlo después de perder a Lewis Hamilton a manos de Ferrari.

Ahora que la escudería alemana tiene el mejor monoplaza de la F1 y que el RB22 no termina de responder a pesar de unos pocos podios, el tetracampeón del mundo fue visto nuevamente de vacaciones con el austriaco, lo que despertó los rumores una vez más. Este miércoles, ambos fueron vistos en Cerdeña con sus respectivas parejas, aunque no fue en el yate como había sucedido en 2025, sino en medio del agua.

Las fotos difundidas muestran al piloto nadando junto a Kelly Piquet, su pareja, mientras que el mandamás de Mercedes está con su esposa, Susie Wolff, en una moto acuática. Si bien la coincidencia no brinda información concreta sobre un posible fichaje, lo cierto es que el equipo de Brackley evalúa opciones para su segundo piloto, puesto que hay chances de que George Russell no continúe en su estructura en 2027.

Y es que el británico fue desplazado por Andrea Kimi Antonelli, actual líder del campeonato que, además, tiene una buena relación con Verstappen, de manera que Mercedes sueña unirlos en una nueva dupla para la siguiente temporada. No obstante, Russell tiene una cláusula que le permitiría seguir en el equipo germano por un año más, aunque no se ha revelado cuál es el objetivo que debe cumplir para que se active la renovación automática.

Así fue el nuevo encuentro entre Wolff y Verstappen.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría