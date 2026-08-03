Phil Collins reveló que estuvo al borde de la muerte: "Mis órganos se estaban paralizando"

Phil Collins reveló que estuvo al borde de la muerte.

El cantante y compositor británico Phil Collins, responsable de temas tan icónicos como el merecedor de un Oscar You'll Be in My Heart, de Tarzán, reveló que estuvo a punto de morir en 2024 por sus problemas de alcoholismo.

El líder de Genesis fue ingresado inicialmente en un hospital suizo por adicción al alcohol y, aunque fue dado de alta, poco después regresó y fue trasladado a cuidados intensivos. Según explicó Collins en una entrevista concedida a The Times of London, durante esa segunda estancia estuvo prácticamente inconsciente y se llegó a temer seriamente por su vida.

"Mis riñones estaban fallando, mis órganos se estaban paralizando", señaló el cantante. "La gente venía a despedirse. Pero no recuerdo que vinieran. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Todos estaban preocupados por si no volvían a verme. Todo podría haber salido terriblemente mal", añadió, recordando cómo sus cinco hijos habían estado a su lado y se habían tenido conversaciones "del tipo: '¿Mantenemos a Phil con soporte vital?'"

"Tuve mucha suerte de salir vivo de aquello", admitió el cantante, que asegura que no ha "vuelto a beber desde entonces". A los problemas de alcoholismo, Phil Collins sumó las cinco operaciones de rodilla que tuvo en los últimos años. Pero de todas maneras, el compositor de 75 años expresó en declaraciones a BBC Breakfast que está más sano de lo que había estado "en bastante tiempo", dejando la puerta abierta a volver a actuar en directo en un futuro.

Qué dijo Phil Collins sobre su posible regreso a la música

"Me lo plantearía, sí", expuso el artista, indicando que no para de decirse a sí mismo: "Más vale que vuelva a mi estudio de casa". Al ser preguntado sobre si ya tenía alguna idea para nuevos temas en mente, contestó afirmativamente. "Y hay cosas que están a medio desarrollar y un par de ellas que están terminadas. Hay cosas en las que puedo meterme de lleno para empezar a trabajar", agregó.