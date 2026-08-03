Nelson Castro lanzó una advertencia letal el futuro de Milei en las Elecciones 2027: "Grueso error"

Nelson Castro cuestionó la estrategia electoral de Milei.

Nelson Castro salió al cruce de la estrategia electoral del Gobierno con una definición contundente. Durante la transmisión de su programa en Radio Rivadavia, el periodista trazó un paralelismo entre la administración libertaria y errores del pasado reciente, en momentos en que la incertidumbre económica gana terreno entre empresarios e inversores.

Castro fue directo al analizar el cálculo político detrás de la campaña oficialista. "El Gobierno cree que tiene que ganar la elección, grueso error, eh. Lo mismo le pasó al macrismo, grueso error", afirmó, en una crítica que pone el foco en cómo la obsesión por el resultado electoral puede terminar jugando en contra de la propia gestión.

La referencia al macrismo no fue casual. El periodista utilizó ese antecedente para advertir que priorizar la victoria en las urnas por sobre una estrategia económica sólida y sostenible en el tiempo es un patrón que ya mostró sus consecuencias en la historia política reciente del país.

Una sociedad atrapada entre la incertidumbre y el "mal menor"

Al analizar el humor social frente al escenario económico actual, Castro planteó un diagnóstico complejo. Según explicó, buena parte de la población podría terminar resignándose a la situación actual no porque la vea como buena, sino como la opción menos mala frente a alternativas que percibe como peores.

"Realmente, ante una situación de dificultad creciente, y puede ser que a lo mejor la gente en última instancia, ante lo horrible de lo otro, diga 'bueno, me quedo con esto', pero es una situación de incertidumbre muy fuerte", sostuvo el periodista.

Esa lectura describe un electorado que no necesariamente adhiere con entusiasmo al rumbo económico, sino que lo tolera por descarte, en un clima donde la incertidumbre golpea las decisiones de consumo, inversión y planificación a mediano plazo.

La falta de proyección, según Castro: "Milei no entiende"

El tramo más duro de la crítica de Castro apuntó directamente al Presidente. Para el periodista, la falta de una mirada de largo plazo por parte de Javier Milei es uno de los principales problemas que enfrenta hoy la economía real, más allá de los indicadores coyunturales.

"Milei no entiende, le quita proyección, genera incertidumbre en inversores, planificadores y demás a futuro. Es algo que el Presidente no entiende", concluyó Castro, en una definición que pone en el centro del debate la capacidad del Gobierno para generar previsibilidad.

El costo de la incertidumbre en el mundo productivo

El diagnóstico de Castro conecta con una preocupación recurrente entre distintos sectores económicos: la dificultad para planificar inversiones y proyectos a mediano y largo plazo en un contexto de reglas de juego cambiantes. Cuando la proyección desaparece, sostienen especialistas del sector productivo, también lo hacen las decisiones de inversión genuina, que requieren certezas mínimas sobre el rumbo económico y político del país.

En ese sentido, la crítica del periodista no se limita a un señalamiento coyuntural sobre la campaña, sino que apunta a una discusión de fondo: la relación entre la gestión de corto plazo, pensada en clave electoral, y la construcción de condiciones estables para el desarrollo económico. Una tensión que, según Castro, el propio Milei no logra dimensionar.