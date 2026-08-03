Quién es Joao Felix, el futbolista de Portugal que tiene un romance con Clara Cremaschi, la influencer argentina

Las fotografías publicadas por la revista portuguesa Nuova Gente alimentaron las versiones sobre un romance entre el delantero portugués y la influencer argentina.

Las vacaciones posteriores al Mundial 2026 dejaron una inesperada noticia fuera de las canchas. Joao Felix y Clari Cremaschi fueron fotografiados juntos en Miami y las imágenes alimentaron los rumores de una relación sentimental. Aunque ninguno de los dos habló públicamente, las postales recorrieron rápidamente las redes sociales y medios internacionales.

El romance entre Joao Felix y Clari Cremaschi que sorprendió tras el Mundial

La noticia comenzó a tomar fuerza luego de que la revista portuguesa Nuova Gente publicara una serie de fotografías de Joao Felix y Clari Cremaschi disfrutando de un día de playa en Palm Beach, Miami. Las imágenes muestran a ambos compartiendo un momento de descanso entre abrazos, besos y gestos de cariño, en lo que sería la primera aparición pública de la pareja.

La publicación portuguesa describió la escena con la siguiente frase: "Entre chapuzones en el mar y baños de sol, el delantero portugués intercambió apasionados besos y caricias con la belleza argentina, confirmando los rumores que ya circulaban en las redes sociales", señaló Nuova Gente. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas confirmó ni desmintió la relación. Tampoco compartieron fotografías juntos en sus perfiles oficiales, por lo que el vínculo continúa rodeado de hermetismo.

Quién es Joao Felix, el delantero de Portugal

Con apenas 26 años, Joao Felix es uno de los futbolistas portugueses más reconocidos de su generación. Formado en las divisiones inferiores del Benfica, alcanzó notoriedad internacional por su talento ofensivo, capacidad técnica y facilidad para desempeñarse como delantero o mediapunta.

Su explosión en el fútbol europeo lo convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del continente y le abrió las puertas de la Selección de Portugal, con la que participó en distintas competencias internacionales.

En el Mundial 2026 fue parte del plantel portugués que quedó eliminado en los octavos de final frente a España, cerrando así una participación que no cumplió con las expectativas del equipo luso.

En cuanto a su vida privada, el futbolista siempre mantuvo un perfil relativamente reservado. Hasta ahora, la relación más conocida había sido con la modelo Margarida Corceiro, quien anteriormente también estuvo vinculada sentimentalmente con el piloto de Fórmula 1 Lando Norris.

Quién es Clari Cremaschi, la influencer argentina

Clari Cremaschi es una influencer y creadora de contenido argentina que ganó una importante presencia en redes sociales gracias a sus publicaciones sobre moda, viajes y estilo de vida. Durante el Mundial 2026 viajó a Estados Unidos para seguir de cerca la campaña de la Selección argentina y compartió distintos momentos desde las tribunas, donde acompañó al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

En los últimos meses también había sido vinculada sentimentalmente con el delantero argentino José Manuel López. Sin embargo, la propia influencer aclaró en aquella oportunidad que entre ambos existía únicamente una amistad, desmintiendo cualquier versión sobre un romance.

Las fotos en Miami que despertaron rumores

Joao Felix y Clari Cremaschi fueron captados en Palm Beach, Miami, compartiendo un día de playa entre abrazos y gestos de cariño.

Las vacaciones posteriores al Mundial suelen convertirse en un escenario ideal para el descanso de los futbolistas, muchos de los cuales eligen destinos de playa antes de reincorporarse a sus clubes. En ese contexto, Palm Beach, en Miami, fue el lugar donde Joao Felix y Clari Cremaschi fueron vistos juntos por primera vez. Las fotografías publicadas por la prensa portuguesa tuvieron una rápida repercusión y generaron comentarios tanto en Argentina como en Europa.

Por ahora, el supuesto romance permanece sin confirmación oficial. Sin declaraciones públicas ni publicaciones compartidas en redes sociales, las imágenes difundidas por Nuova Gente constituyen el principal indicio de una relación que ya se convirtió en uno de los temas más comentados del cierre de las vacaciones posteriores al Mundial 2026.