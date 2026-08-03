Nuevas entradas para Lali Espósito en River 2026: precios y fecha de cuándo toca

Lali anuncia una tercera fecha en River. (Crédito de foto: Juli García)

Lali Espósito no se detiene y vuelve a hacer historia en la música argentina. A pedido de un público que no deja de acompañarla, la estrella del pop confirmó un tercer Estadio River Plate para el próximo 26 de septiembre, cerrando de manera monumental su aclamada gira No vayas a atender cuando el diablo llama. Tras agotar cinco estadios Vélez en 2025, la artista reafirma su reinado absoluto en la escena con una coronación sin precedentes que reunirá nuevamente a decenas de miles de fanáticos para celebrar el éxito de su más reciente trabajo discográfico.

Entradas, preventa y dónde comprar

Para formar parte de este gran momento, las entradas estarán disponibles de manera exclusiva a través del sitio web oficial All Access. La preventa comenzará el miércoles 5 de agosto a las 11 horas para clientes de tarjetas Macro Visa, quienes contarán con el beneficio de 9 cuotas sin intereses.

Una vez agotado ese cupo inicial, se habilitará automáticamente la venta general para todos los medios de pago, manteniendo la opción de 6 cuotas sin intereses. Se espera una convocatoria apabullante, tal como sucedió en las fechas previas de esta impactante gira.

Lali suma un River a su 2026. (Crédito de imagen: Dale Play Live)

Un tercer River histórico tras la hazaña de agotar dos

Anunciar un tercer Monumental en menos de seis meses es una hazaña reservada para los verdaderos gigantes de la música mundial. Lali viene de deslumbrar a más de 160,000 personas en sus dos primeras fechas en River, donde ofreció un espectáculo de despliegue internacional. Aquellas noches inolvidables contaron con la presencia de invitados como Dillom, Miranda! y Duki, e hicieron historia con la aparición sorpresa de Kylie Minogue sobre el escenario principal. Con un álbum que superó las 200 millones de reproducciones y fue el más vendido de 2025, la cantante vive su consagración definitiva.

El show del 26 de septiembre guarda además una mística muy especial: se cumplen exactamente dos años del lanzamiento de "Fanático", el tema que dio inicio a esta etapa revolucionaria. Luego de arrasar con ocho estadios en total y coronarse recientemente en los Premios Gardel 2026, este nuevo encuentro no solo reafirma el liderazgo indiscutido de Lali en el pop latino, sino que promete ser una fiesta inolvidable y el cierre definitivo de un ciclo que transformó la historia de la música pop nacional.