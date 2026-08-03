Rosalía en Buenos Aires: orquesta, ballet y la sorpresa de Lali Espósito en una noche inolvidable

Rosalía se presentó en la segunda de sus cuatro funciones en Buenos Aires. (PH DF Entertainment)

En el segundo de los cuatro conciertos de Rosalía en Buenos Aires, la española ofreció una ceremonia musical donde el virtuosismo vocal y la introspección se fusionaron en una noche épica. Ante un público que la recibió con una euforia absoluta, la artista catalana desplegó una puesta en escena de perfil elevado, donde la música, el arte pictórico y la danza clásica se entrelazaron para dar vida a la cuidada arquitectura de su último álbum.

Con una orquesta de cuerdas instalada en el centro del campo como eje sonoro de la velada, el show tradujo en vivo la complejidad de una obra atravesada por arreglos orquestales y matices operísticos. En ese entorno, la cantante dejó el alma en cada interpretación, demostrando la potencia de su registro y una capacidad expresiva conmovedora. En pasajes de extrema crudeza vocal y con la mirada vidriosa en varios momentos del recital, Rosalía encarnó la naturaleza íntima del repertorio con una entrega de performance pocas veces vista.

El trabajo escénico encontró un pilar fundamental en su elenco de bailarines; con una impronta ligada al ballet y al arte visual, el grupo acompañó el desarrollo del concierto componiendo figuras de poses estilizadas que transformaron el escenario en verdaderos cuadros en movimiento, aportando una dimensión teatral que potenció la narrativa del show.

Rosalía, en vivo. (PH DF Entertainment)

A esta cuidada estética se sumó la complicidad con la cultura argentina; uno de los pasajes más aclamados de la velada ocurrió durante el "confesionario", el segmento del show donde una figura invitada se acerca a conversar y confesarse con la española: en esta oportunidad, la sorpresa la dio Lali Espósito, desatando la ovación de todo el recinto. Además, Rosalía volvió a ganarse el cariño del público al hacer un guiño al icónico meme local de la bailarina del cantante cordobés Fabián Show, una alusión que provocó risas inmediatas entre la multitud.

Rosalía y Lali. (PH DF Entertainment)

Si bien las canciones de Lux dominaron la noche desde la sensibilidad y la catarsis, la artista guardó espacio para la celebración colectiva. El reencuentro con el público argentino también incluyó un recorrido por hitos de sus discos anteriores, desatando el baile masivo con celebrados himnos como Despechá, Saoko, Bizcochito y la explosión rítmica de CUUUUuuuuuute. Rosalía volvió a certificar su estatus de figura de culto, combinando la alta costura conceptual con la calidez del vivo.

Rosalía, en vivo. (PH DF Entertainment)

La confesión de Lali a Rosalía

La artista argentina utilizó su momento para recordar un malpaso que tuvo en España cuando, al invitar a una persona a pasar una noche de hotel, ésta sin querer prendió fuego parte de la alfombra con un cigarrillo y Lali debió abonar el costo; cabe destacar que su acompañante tenía un pasar económico mucho más holgado que el de ella. "Me llegó una cuenta que decía: alfombrado nuevo, sillón, mesa de noche... la habitación, en euros. Esa persona ni un peso me ha devuelto. Las cosas que uno hace por amor. Ahí la boluda fui yo igual, ¿eh? También hay que decir. Una empuja a veces", soltó Lali.