Apple lanza nuevo recurso judicial contra intento británico de acceder a datos cifrados de usuarios: FT

FOTO DE ARCHIVO: Logotipo de Apple en su tienda de París.

Apple ​presentó un nuevo recurso judicial contra el último intento del Gobierno británico de crear una denominada "puerta trasera" ‌para acceder a los ‌datos cifrados de los clientes, informó el lunes el Financial Times.

Según el reporte, Apple presentó el mes pasado una denuncia ante el Tribunal de Poderes de Investigación —el órgano judicial independiente de Reino Unido— por la exigencia del Ministerio del Interior de que le permitiera acceder a ​copias de seguridad cifradas ⁠en la nube de datos pertenecientes a usuarios ‌británicos.

El año pasado, Reino Unido retiró una orden ⁠anterior relativa a dicha "puerta trasera", que ⁠habría permitido el acceso a los datos de clientes británicos y estadounidenses tras meses de negociaciones con el Gobierno ⁠del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

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Sin embargo, las ​autoridades británicas emitieron posteriormente una nueva "notificación ‌de capacidad técnica" dirigida a ‌Apple que no se aplicaba a los usuarios estadounidenses, ⁠según el informe del FT.

Un portavoz del Gobierno británico afirmó que no haría comentarios sobre procedimientos legales ni cuestiones operativas, incluida la confirmación o negación de la existencia ​de notificaciones ‌concretas.

"Reino Unido apoya un cifrado sólido y unas protecciones de privacidad robustas, pero también es fundamental que las fuerzas del orden puedan acceder a las comunicaciones cuando sea necesario y proporcionado para proteger ⁠a la ciudadanía del terrorismo, los delitos graves y el abuso sexual infantil", afirmó el portavoz.

Apple confirmó la presentación de la demanda, pero se negó a hacer más comentarios. La empresa ha declarado anteriormente que nunca ha creado una puerta trasera ni una llave maestra para ninguno de sus productos ‌o servicios, y que nunca lo haría.

"Se trata de un caso de enorme importancia que tendrá implicaciones de gran alcance para los derechos de privacidad de los ciudadanos en el futuro", declaró en un comunicado Ruth Ehrlich, directora de relaciones ‌externas de la organización de defensa de los derechos humanos Liberty, que ya participó antes en este caso judicial.

"Abrir una puerta ‌trasera a ⁠toda esa información conlleva una amplia gama de riesgos para nuestros datos personales. Es fundamental ​que el Gobierno escuche las numerosas preocupaciones y se comprometa a proteger nuestros derechos a la privacidad", agregó.

Con información de Reuters