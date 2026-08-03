Chau Boca: dos jugadores se van mientras el Vasco Arruabarrena espera refuerzos

Después del empate por 2 a 2 frente a Newell's Old Boys en Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026, Boca Juniors continúa moviéndose en este mercado de pases. La dirigencia presidida por Juan Román Riquelme está negociando las cesiones al fútbol uruguayo de los juveniles Santiago Zampieri e Iker Zufiaurre, ambos de buen paso por la Reserva pero casi sin minutos en Primera División ya que no entran en la consideración del cuerpo técnico de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

En caso de concretarse estas operaciones, el club podría verse beneficiado en su búsqueda de incorporar refuerzos para competir simultáneamente en el ámbito local y en la Copa Sudamericana. Al tratarse de préstamos al exterior (Zampieri llegaría a Montevideo City Torque y Zufiaurre a Albion) y debido a que ambos futbolistas firmaron durante el último año el porcentaje mínimo de planillas exigido por la reglamentación, el 'Xeneize' obtendría dos cupos adicionales otorgados por la Asociación del Fútbol Argentino para incorporar refuerzos hasta el 2 de septiembre, aun cuando el mercado de pases cierre oficialmente a finales de agosto.

Qué falta para que se concreten los préstamos de Zampieri y Zufiaurre al fútbol uruguayo

El caso más avanzado es el de Santiago Zampieri, lateral izquierdo categoría 2007, quien tuvo un destacado rendimiento en la Reserva pero todavía no debutó en la Primera División de Boca. El nacido en Moreno está muy cerca de convertirse en refuerzo de Montevideo City Torque en búsqueda de más minutos, ya que en su posición corre por detrás de Lautaro Blanco y Malcom Braida dentro de las alternativas del plantel profesional, por lo que la cesión aparece como una posibilidad para que sume continuidad.

La otra operación en marcha involucra a Iker Zufiaurre, delantero categoría 2005 que también podría continuar su carrera en el fútbol uruguayo y su destino sería Albion. El atacante tuvo sus primeras oportunidades en la Primera de Boca bajo la conducción de Diego Martínez y llegó a disputar nueve encuentros oficiales. Además, convirtió un gol ante Vélez a comienzos de año; sin embargo, en la actualidad no tiene lugar dentro del esquema de Arruabarrena, motivo por el cual el préstamo aparece como la alternativa elegida para la próxima temporada.

Chau Boca: quiénes son los dos juveniles que se van en este mercado de pases.

Cómo sigue el mercado de pases de Boca

Mientras tanto, el club decidió frenar la incorporación de un nuevo centrodelantero. La determinación responde al optimismo que existe en torno a la recuperación de Adam Bareiro, quien atraviesa un bloqueo lumbar y podría regresar a las canchas en las próximas semanas. La evolución del atacante será determinante para definir si Boca vuelve o no a salir al mercado en busca de un número nueve.

De todos modos, la posibilidad de sumar un delantero no está completamente descartada. Si la recuperación de Bareiro se extiende más de lo previsto, la dirigencia reactivará las gestiones para incorporar un atacante. En las últimas semanas, representantes e intermediarios acercaron distintas alternativas ofensivas al club, aunque Riquelme mantiene la postura de no apresurar ninguna negociación.

En paralelo, Boca también busca resolver otra situación dentro del plantel profesional. La intención de la dirigencia es concretar la salida de Marcelo Saracchi, una operación que permitiría liberar un cupo de extranjero. Hasta el momento, la única propuesta concreta recibida por el lateral uruguayo provino del Houston Dynamo, de la MLS, aunque esa oferta todavía es considerada insuficiente por el club.

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