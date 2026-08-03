Posibles sucesores del presidente de la FIFA, Gianni Infantino

Imagen de archivo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el sorteo de la fase de repesca del Mundial y de la fase de repesca europea en la sede de la FIFA, Zúrich, Suiza.

​El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se enfrenta a una ardua batalla en su intento de reelección, después de que ‌las federaciones de fútbol de ‌Serbia, Suecia y Gales le retiraron su apoyo tras el fracaso de una propuesta para vender una participación en el Mundial a inversores privados.

Los siguientes dirigentes se han perfilado como posibles candidatos para sustituir a Infantino en el mandato que abarcará de 2027 a 2031. La votación está prevista para el 18 de marzo en Marruecos.

VICTOR MONTAGLIANI, ​PRESIDENTE DE LA CONCACAF

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El ⁠responsable del fútbol norteamericano, el empresario canadiense Victor Montagliani, está barajando ‌la posibilidad de presentarse contra Infantino a la presidencia ⁠de la FIFA, según un artículo ⁠publicado el viernes.

La Concacaf rechazó la propuesta de Infantino sobre el capital privado, pero no llegó a pedir un boicot total como hizo la ⁠UEFA. El Mundial de 2026 fue la primera vez que ​el torneo se disputó en territorio de la ‌Concacaf desde 1994.

ALEKSANDER CEFERIN, PRESIDENTE DE ‌LA UEFA

El esloveno Aleksander Ceferin boicoteó la final del Mundial el ⁠mes pasado tras una serie de desacuerdos entre la UEFA y la FIFA, y el organismo rector del fútbol europeo se erigió como uno de los críticos más feroces de Infantino en una semana ​muy dura ‌para el máximo responsable del fútbol mundial.

SALMAN BIN IBRAHIM AL JALIFA, PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ASIÁTICA DE FÚTBOL

El jeque Salman bin Ibrahim Al Jalifa, de Baréin y vicepresidente senior del Consejo de la FIFA, es uno de los que se ⁠han opuesto a la ampliación del Mundial a 64 selecciones.

La Confederación Asiática de Fútbol le dio un golpe a Infantino al oponerse a su propuesta sobre el capital privado, porque "ha puesto de manifiesto debilidades fundamentales en los procesos de consulta y toma de decisiones de la FIFA que ahora deben abordarse".

NASSER AL-JELAIFI, PRESIDENTE DEL PARÍS SAINT-GERMAIN

Dirigentes del fútbol europeo están empezando a ‌apoyar al ejecutivo deportivo qatarí Nasser Al-Jelaifi como principal rival, según un artículo de Politico de la semana pasada.

LISE KLAVENESS, PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN NORUEGA DE FÚTBOL

La noruega Lise Klaveness, una de las mujeres más destacadas del fútbol mundial, fue una de las líderes más activas de la ‌oposición al plan de Infantino de vender una participación en el Mundial.

Noruega ya había barajado la posibilidad de presentar una denuncia ética ante la FIFA ‌por la decisión de ⁠suspender la sanción impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun en el Mundial tras la intervención del presidente de ​Estados Unidos, Donald Trump. El asunto volvió a poner en el punto de mira la relación entre Infantino y el mandatario estadounidense.

Con información de Reuters