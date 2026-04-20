ARCA depositó dinero en la cuenta de algunos monotributista; los motivos

El deposito de ARCA a algunos Monotributistas

Algunos monotributistas se encontraron con una sorpresa en las últimas horas, ya que recibieron un depósito por parte de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a favor en la caja de ahorro.

Esto se debe a que la ex AFIP está depositando el reintegro del componente impositivo de un mes del Monotributo correspondiente a 2025 a los contribuyentes que pagaron en término todo el año por débito automático.

Los depósitos comenzaron el pasado miércoles 15 de abril y es un premio para los monotributistas que cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma a través de la devolución de un importe equivalente a una cuota del componente impositivo.

Cuánto es el monto que devuelve ARCA a los monotributistas

El monto del beneficio es igual a la parte impositiva de la categoría a la que perteneció el Monotributista durante el año, aunque no incluye obra social ni aportes jubilatorios a la hora de hacer el cálculo.

Cabe señalar que la acreditación se realiza automáticamente durante los primeros meses del año siguiente en la cuenta bancaria o tarjeta de crédito vinculada y que, si se pagó en término entre 6 y 11 meses, el reintegro por parte de ARCA podrá ser del 50 por ciento.

Otro punto importante es que este beneficio de la entidad solo aplica si se paga mediante débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito y si los pagos se acreditaron en la fecha de vencimiento original.

Hay que tener en cuenta que, si el reintegro se demora, los contribuyentes deben revisar el servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas" para verificar si el beneficio fue procesado o si quedó algún saldo pendiente que trabe la devolución.

No solo hay que cumplir con los pagos en tiempo y forma, sino que la ex AFIP tiene en cuenta si el contribuyente mantuvo el Domicilio Fiscal Electrónico actualizado y si en enero y julio realizaron la recategorización a tiempo en caso de que haya sido necesaria.

Además, ARCA ofrece otros beneficios para los monotributistas, como más cuotas y menores tasas en los planes de pago permanentes a quienes tienen un buen perfil de cumplimiento (Categoría I en el SIPER).

En esa línea, si sos monotributista por el alquiler de hasta dos inmuebles, podés solicitar la exención del componente impositivo siempre que los contratos estén registrados en el RELI.