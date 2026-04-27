Atención monotributistas: Cómo saber si ARCA te tiene que depositar el nuevo reintegro anual

Cómo saber si me corresponde el reintegro de ARCA.

En los últimos días, algunos monotributistas se encontraron con un depósito a favor en sus cajas de ahorro por parte de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo cual generó sorpresas en varios, mientras que otros se preguntan si les corresponde y cuándo se va a acreditar.

Esto se debe a que la ex AFIP está abonando el reintegro del componente impositivo de un mes del Monotributo correspondiente a 2025 a los contribuyentes que pagaron en término todo el año por débito automático.

Esto es un beneficio automático, que no requiere trámites adicionales y se acredita en el mismo sistema de pago empleado por cada contribuyente, ya sean cuentas bancarias o tarjetas.

Cabe aclarar que lo informado oficialmente es que el reintegro se paga en marzo de cada año, pero durante abril se registró el pago a algunos contribuyentes.

Otro punto importante es que el reintegro de ARCA no cubre la totalidad del monotributo, sino únicamente una parte del componente impositivo mensual, dejando afuera los aportes a jubilación y obra social. También varía según cada categoría.

Además, si se pagó en término entre 6 y 11 meses, el reintegro por parte de ARCA podrá ser del 50 por ciento y solo aplica si se paga mediante débito directo en cuenta bancaria (CBU) o débito automático en tarjeta de crédito y si los pagos se acreditaron en la fecha de vencimiento original.

Cómo saber si ARCA me depositó el reintegro

Para comprobar si la ex AFIP abonó el reintegro, solo hay que revisar la cuenta bancaria o el resumen de la tarjeta asociada al débito automático. No se necesita hacer ningún trámite, ya que, si se cumplieron los requisitos, el reintegro se deposita de forma automática.

Si el reintegro se demora, los contribuyentes deben revisar el servicio "CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas" para verificar si el beneficio fue procesado o si quedó algún saldo pendiente que trabe la devolución.

No solo hay que cumplir con los pagos en tiempo y forma, sino que la ex AFIP tiene en cuenta si el contribuyente mantuvo el Domicilio Fiscal Electrónico actualizado y si en enero y julio realizaron la recategorización a tiempo en caso de que haya sido necesaria.

Esto funciona como un beneficio e incentivo para quienes mantuvieron los pagos al día durante todo el año, como es el caso de las cuotas y las tasas en los planes de pago permanentes, a quienes tienen un buen perfil de cumplimiento (Categoría I en el SIPER).