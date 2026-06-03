El repudiable comentario de Chicho Serna sobre Sebastián Villa en el marco del Ni Una Menos.

Mauricio 'Chicho' Serna protagonizó un repudiable momento durante el programa de ESPN F12 este miércoles, mientras hablaba sobre la ausencia de Sebastián Villa en la lista de convocados de la Selección de Colombia dirigida técnicamente por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026. El ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors defendió al actual futbolista de Independiente Rivadavia de Mendoza, quien fue declarado culpable hace tres años en una causa por violencia de género contra su ex pareja y que luego tuvo otra causa por abuso sexual: "No es justo condenar a un jugador de fútbol para toda la vida", sentenció el ex volante central.

"No es justo condenar a un jugador de fútbol para toda la vida, no es justo. Lo que hizo no está bien, él se equivocó y pagó. Pagó con creces su error, entonces la sociedad lo va a condenar para cadena perpetua", declaró Serna. Sus palabras se dan en el marco de una nueva movilización del Ni Una Menos, marcado por protestas masivas en todo el país a causa de los femicidios de Agostina Vega en Córdoba y de Dulce Candia en Misiones. En este punto, hay que sostener que a Villa se lo condenó por violencia de géneo,

"No valido lo que hizo y lo reprocho hasta el final porque me tocó vivirlo con él estando en Boca. Me tocó acompañarlo en todo ese proceso. A veces la sociedad es muy injusta y lo estamos condenando para toda la vida, porque si así fuera todo... ¿Sabes cuántos estaríamos, o estarían, condenados para toda la vida?", cerró 'Chicho'. Por su parte, ningún integrante del panel del programa intervino durante su declaración.

No es la primera vez que Serna declara a favor de Villa: hace unos meses, cuando el colombiano sonaba para el mercado de pases del 'Xeneize', pidió que Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado comiencen las gestiones para traerlo nuevamente al club. "Ya no solo es determinante por su velocidad, ahora es un jugador completo. Si sentarían a hablar, no lo sé; con lo que me une a Román y el Chelo, no sería capaz de decirles ‘Presi o Chelito, siéntense con Villa’, pero si estuviese en manos de Chicho Serna, ya los hubiera sentado", manifestó.

El repudiable comentario de Chicho Serna sobre Sebastián Villa en el marco del Ni Una Menos.

¿Qué pasó con la causas judiciales de Villa?

El delantero fue absuelto definitivamente en su causa por abuso sexual en octubre de 2025 aunque la víctima no negó el ataque. Sin embarg mantiene una condena previa de dos años y un mes de prisión en suspenso por violencia de género dictada en 2023.

1. Causa por abuso sexual con acceso carnal (octubre 2025)

La resolución: El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora cerró la causa contra Sebastián Villa iniciada en 2021 porque la denunciante decidió no ratificar la acusación.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora iniciada en 2021 porque la denunciante decidió no ratificar la acusación. Falta de pruebas: Durante el proceso, la víctima manifestó desinterés en continuar el juicio público, se mudó al exterior y declaró que logró "resignificar" lo ocurrido en su intimidad. Al no ratificar la acusación ni aportar testimonios, la fiscalía y la querella desistieron de los cargos por falta de pruebas autónomas.

2. Condena por violencia de género (junio 2023)