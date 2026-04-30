Racing empató con Caracas y desató una feroz crítica de Zuculini: "Sensaciones de mierda"

Racing no logra despejar las dudas sobre su presente futbolístico y apenas rescató un empate 1-1 en su visita a Caracas, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana. El conjunto de Avellaneda, que llegaba con la necesidad de sumar de a tres para acomodarse en la zona, volvió a mostrar una versión irregular que lo deja en una posición incómoda de cara a la clasificación.

El trámite del partido fue parejo y carente de brillo durante gran parte de la primera mitad. La apertura del marcador llegó recién a los 42 minutos a través de Tomás Pérez, quien conectó de cabeza un preciso centro de Baltasar Rodríguez. Racing había tenido una oportunidad inmejorable minutos antes para ponerse en ventaja, pero el arquero Frankarlos Benítez le contuvo un penal a Gabriel Rojas, quien regresaba a la alineación inicial tras recuperarse de una lesión.

La alegría por la ventaja parcial se diluyó rápidamente en el inicio del complemento. Una grave desatención defensiva en la primera jugada del segundo tiempo permitió que Jesús Yendis ingresara en soledad al área para sentenciar la igualdad definitiva. A pesar de que ambos equipos contaron con ocasiones claras sobre el cierre para romper la paridad, la falta de eficacia en la definición selló el reparto de puntos en Venezuela.

Con este resultado, la Academia queda relegada al tercer puesto del grupo con cuatro unidades, por detrás de Caracas, que suma cinco, y del líder Botafogo, que acumula siete. El panorama obliga al equipo a cambiar de chip rápidamente, ya que este domingo afrontará un compromiso determinante ante Huracán, donde se jugará su permanencia en los playoffs del Torneo Apertura.

La bronca de Bruno Zuculini