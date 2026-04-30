La actividad industrial de China sigue creciendo, según el PMI, mientras aumenta el riesgo por Irán

FOTO DE ARCHIVO. Empleados trabajan en una línea de montaje de baterías en la fábrica de Leapenergy, una unidad de Leapmotor, durante una visita organizada para los medios de comunicación en Huzhou, provincia de Zhejiang, China

La actividad industrial ​de China creció por segundo mes consecutivo en abril, ya que los fabricantes aumentaron la producción para enviar los productos con antelación a los compradores, preocupados por que ‌la guerra en Irán infle aún más ‌los costos, lo que ha llevado los nuevos pedidos de exportación a su nivel más alto en dos años.

Sin embargo, la escalada del conflicto en Oriente Medio está poniendo de manifiesto los riesgos del modelo de crecimiento impulsado por la producción de la economía de 20 billones de dólares, ya que es probable que el aumento de los precios de la energía disuada de realizar nuevos pedidos una vez que se agoten las existencias, incluso aunque los exportadores chinos ​disfruten de un impulso efímero.

El ⁠índice oficial de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero bajó a 50,3 desde el 50,4 ‌registrado en marzo, pero se mantuvo por encima de la marca de 50 ⁠que separa el crecimiento de la contracción, según una ⁠encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas. Superó la previsión media de 50,1 de una encuesta de Reuters.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El subíndice de producción de la encuesta del PMI creció a un ritmo ligeramente más ⁠rápido, mientras que los nuevos pedidos de exportación subieron a 50,3 —el nivel más alto ​desde abril de 2024— desde 49,1 en marzo. El subíndice de ‌existencias de materias primas subió, pero se mantuvo ‌en territorio de contracción.

"Será interesante ver si los datos oficiales de comercio confirman la resistencia ⁠de los exportadores en los próximos meses", dijo Zhiwei Zhang, economista jefe de Pinpoint Asset Management, señalando que los datos del PMI mostraban que el sector manufacturero seguía mostrando resistencia ante las perturbaciones externas.

"Las perspectivas del sector exportador son muy importantes para la economía china, ya que ​la demanda interna ‌ha sido débil", añadió.

El subíndice general de nuevos pedidos cayó de 51,6 a 50,6, lo que sugiere que las fábricas siguen teniendo más suerte con los compradores extranjeros que con su mercado nacional.

Han Bing, que gestiona desde 2018 un almacén en Dongguan, en la provincia sureña de Cantón, que abastece a productores de plásticos, dijo que ⁠el negocio estaba "en auge", ya que las fábricas se apresuraban a acumular existencias para evitar posibles subidas de precios.

"Aunque a China no le falta petróleo, hay una escasez generalizada en el sector químico, y las fábricas están nerviosas por la demanda futura", dijo. "Esto provocó un acopio generalizado a gran escala: todas las fábricas quieren abastecerse".

Los precios de los insumos siguen siendo elevados, y el indicador de los precios de las materias primas solo bajó ligeramente, de 63,9 en marzo a 63,7, según mostró la encuesta ‌de la Oficina Nacional de Estadísticas. Sin embargo, el indicador de los precios de producción cayó de 55,4 a 55,1, lo que sugiere que los fabricantes siguen teniendo un poder de fijación de precios débil.

Los índices de precios en los sectores del petróleo, el carbón y otros combustibles, así como en el sector químico, se mantuvieron por encima de 70 durante dos meses consecutivos, según indicó ‌Huo Lihui, miembro del personal de la Oficina Nacional de Estadísticas.

El PMI de fabricación general de RatingDog China, una encuesta privada elaborada por S&P Global, se situó en 52,2 en abril, frente al 50,8 de marzo.

La Oficina ‌Nacional de Estadísticas se ⁠centra más en las empresas estatales y en las grandes y medianas empresas orientadas al mercado interno, mientras que la encuesta privada es más sensible ​a la demanda externa, ya que se centra en los productores de los alrededores de Shanghái y de las provincias del sur de China, según analistas.

Con información de Reuters