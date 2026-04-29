Diego Latorre se cansó y dijo lo que nadie se animó en ESPN sobre Trump y el Mundial 2026

En ESPN, Diego Latorre cuestionó a la FIFA por su doble moral con el Mundial 2026 y su relación con Donald Trump.

En pleno debate rumbo al Mundial 2026, Diego Latorre lanzó una crítica contundente en ESPN contra la FIFA. El exjugador de Boca Juniors y la Selección Argentina cuestionó la falta decoherencia del organismo en materia de valores y apuntó directamente a su relación con Donald Trump.

Durante el programa F90, Latorre sorprendió con una postura frontal que rompió con el análisis habitual del panel. Su opinión, con argumentos sólidos, se centró en lo que definió como una “doble moral” dentro de la FIFA y otros organismos del fútbol internacional.

El exfutbolista puso el foco en la contradicción entre los mensajes institucionales —centrados en la lucha contra la discriminación y la promoción de valores— y ciertas decisiones políticas y comerciales. “Hay un doble filo permanente”, expresó, al cuestionar que se promuevan campañas de inclusión mientras se otorgan reconocimientos a figuras controvertidas.

El foco en Donald Trump y el mensaje de la FIFA

Uno de los puntos más fuertes de su intervención fue la mención al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Latorre criticó que el exmandatario haya sido distinguido por la FIFA con un premio vinculado a la paz, lo que —según su visión— contradice los valores que elorganismo mundial del fútbol dice representar.

“¿Cómo vas a premiar a alguien así y después sancionar conductas discriminatorias?”, planteó en el programa "Gambeta", marcando una inconsistencia que, para él, debilita el discurso institucional.

El análisis no se limitó a una figura puntual, sino que apuntó a un problema estructural: la falta de coherencia en los criterios de las organizaciones que rigen el fútbol mundial.

Más allá de los nombres propios, el eje del discurso de Latorre fue la falta de coherencia. Según planteó, la FIFA y otras entidades transmiten mensajes que no se sostienen en sus acciones.

“No hay un criterio uniforme desde arriba”, sostuvo, al tiempo que remarcó que las campañas institucionales pierden credibilidad cuando no están respaldadas por decisiones consistentes.

También fue más allá al cuestionar la transparencia del sistema: dejó entrever que muchas de las políticas comunicacionales responden más a estrategias de marketing que a convicciones reales.

Mundial 2026 y el trasfondo político

Las declaraciones de Latorre se dan en un contexto particular: la preparación del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Para el comentarista, la organización del torneo también forma parte de una lógica donde pesan más los intereses económicos y políticos que los principios deportivos.

En ese sentido, cuestionó la forma en que se asignan sedes y se toman decisiones estratégicas, sugiriendo que el poder económico tiene una influencia determinante.

Las palabras del exjugador no pasaron desapercibidas. En redes sociales, el fragmento de su intervención se viralizó rápidamente, generando debate entre hinchas, periodistas y analistas.