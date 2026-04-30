Platense vence a Independiente Santa Fe en la Libertadores; iguala Estudiantes con Flamengo

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Libertadores - Sorteo de la Fase de Grupos - Centro de Convenciones de la CONMEBOL, Luque, Paraguay - 19 de marzo de 2026. El trofeo de la Copa Libertadores es exhibido durante el sorteo

Platense sacó su segunda victoria seguida en la fase de grupos de la ‌Copa Libertadores al ‌vencer el miércoles 2-1 como local a Independiente Santa Fe, en una jornada en la cual Estudiantes empató 1-1 con Flamengo.

El club argentino, que participa por primera vez en su historia de la máxima competición de clubes del ​continente, llegó ⁠a seis puntos en la tabla del ‌Grupo E y se ubicó en ⁠la cima junto a Corinthians.

En ⁠el partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, el "Calamar" sacó ventaja con goles de ⁠Tomás Nasif y Mateo Mendia a los ​minutos 57 y 63, respectivamente.

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Santa ‌Fe descontó sobre el final ‌gracias a un tanto del uruguayo Franco ⁠Fagúndez a los 95 minutos.

En el Grupo A, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes rescató un ​empate 1-1 ‌como local frente a Flamengo gracias a un gol de Guido Carrillo a los 55 minutos.

"Es un grupo de los más complicados de la Copa, hay ⁠que ir partido a partido, no hay que perder. Quedan tres partidos, nueve puntos en juego, y haremos lo posible para estar en octavos", dijo Carrillo tras el empate.

Flamengo abrió el marcador a los 33 minutos por intermedio de Luiz Araújo ‌tras un centro de Bruno Henrique.

Con el resultado, el Fla se mantuvo líder de su grupo con siete puntos y Estudiantes se ubicó escolta con cinco.

Por su parte, Universidad Católica de Chile ‌venció 2-1 a Barcelona y quedó compartiendo el liderato del Grupo D con seis puntos junto con ‌Boca Juniors ⁠y Cruzeiro.

En otros partidos del miércoles, Mirassol superó 2-0 a Always Ready ​en el Grupo G, mientras que Cerro Porteño y Palmeiras empataron 1-1 en el Grupo F.

Con información de Reuters