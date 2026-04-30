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Platense vence a Independiente Santa Fe en la Libertadores; iguala Estudiantes con Flamengo

30 de abril, 2026 | 02.18

Platense sacó su segunda victoria seguida en la fase de grupos de la ‌Copa Libertadores al ‌vencer el miércoles 2-1 como local a Independiente Santa Fe, en una jornada en la cual Estudiantes empató 1-1 con Flamengo.

El club argentino, que participa por primera vez en su historia de la máxima competición de clubes del ​continente, llegó ⁠a seis puntos en la tabla del ‌Grupo E y se ubicó en ⁠la cima junto a Corinthians.

En ⁠el partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, el "Calamar" sacó ventaja con goles de ⁠Tomás Nasif y Mateo Mendia a los ​minutos 57 y 63, respectivamente.

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Santa ‌Fe descontó sobre el final ‌gracias a un tanto del uruguayo Franco ⁠Fagúndez a los 95 minutos.

En el Grupo A, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes rescató un ​empate 1-1 ‌como local frente a Flamengo gracias a un gol de Guido Carrillo a los 55 minutos.

"Es un grupo de los más complicados de la Copa, hay ⁠que ir partido a partido, no hay que perder. Quedan tres partidos, nueve puntos en juego, y haremos lo posible para estar en octavos", dijo Carrillo tras el empate.

Flamengo abrió el marcador a los 33 minutos por intermedio de Luiz Araújo ‌tras un centro de Bruno Henrique.

Con el resultado, el Fla se mantuvo líder de su grupo con siete puntos y Estudiantes se ubicó escolta con cinco.

Por su parte, Universidad Católica de Chile ‌venció 2-1 a Barcelona y quedó compartiendo el liderato del Grupo D con seis puntos junto con ‌Boca Juniors ⁠y Cruzeiro.

En otros partidos del miércoles, Mirassol superó 2-0 a Always Ready ​en el Grupo G, mientras que Cerro Porteño y Palmeiras empataron 1-1 en el Grupo F.

Con información de Reuters

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