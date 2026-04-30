Platense vence a Independiente Santa Fe en la Libertadores; iguala Estudiantes con Flamengo

Platense sacó su segunda victoria seguida en la fase de grupos de la Copa Libertadores al vencer el miércoles 2-1 como local a Independiente Santa Fe, en una jornada en la cual Estudiantes empató 1-1 con Flamengo.
El club argentino, que participa por primera vez en su historia de la máxima competición de clubes del continente, llegó a seis puntos en la tabla del Grupo E y se ubicó en la cima junto a Corinthians.
En el partido disputado en el estadio Ciudad de Vicente López, el "Calamar" sacó ventaja con goles de Tomás Nasif y Mateo Mendia a los minutos 57 y 63, respectivamente.
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Santa Fe descontó sobre el final gracias a un tanto del uruguayo Franco Fagúndez a los 95 minutos.
En el Grupo A, en el estadio UNO de la ciudad de La Plata, Estudiantes rescató un empate 1-1 como local frente a Flamengo gracias a un gol de Guido Carrillo a los 55 minutos.
"Es un grupo de los más complicados de la Copa, hay que ir partido a partido, no hay que perder. Quedan tres partidos, nueve puntos en juego, y haremos lo posible para estar en octavos", dijo Carrillo tras el empate.
Flamengo abrió el marcador a los 33 minutos por intermedio de Luiz Araújo tras un centro de Bruno Henrique.
Con el resultado, el Fla se mantuvo líder de su grupo con siete puntos y Estudiantes se ubicó escolta con cinco.
Por su parte, Universidad Católica de Chile venció 2-1 a Barcelona y quedó compartiendo el liderato del Grupo D con seis puntos junto con Boca Juniors y Cruzeiro.
En otros partidos del miércoles, Mirassol superó 2-0 a Always Ready en el Grupo G, mientras que Cerro Porteño y Palmeiras empataron 1-1 en el Grupo F.
Con información de Reuters