Quiénes fueron las parejas de Jorge Rial: los romances del conductor de TV

us relaciones amorosas no solo acompañaron distintas etapas personales, sino que también tuvieron un fuerte impacto mediático

La vida personal de Jorge Rial siempre despertó interés dentro del espectáculo argentino. A lo largo de los años, las parejas de Jorge Rial marcaron distintas etapas en su historia, atravesadas por relaciones intensas, mediáticas y, en muchos casos, con fuerte repercusión pública.

Silvia D’Auro, la relación más extensa de Jorge Rial

Entre las parejas de Jorge Rial, Silvia D’Auro ocupa un lugar central. La relación comenzó en 1990, cuando el conductor daba sus primeros pasos como cronista, y se extendió durante más de dos décadas. No solo compartieron la vida personal, sino también proyectos profesionales, como la creación de la productora Ideas + Ideas.

Durante esos años construyeron una familia tras la adopción de sus hijas, Morena y Rocío, y consolidaron un estilo de vida que fue ampliamente reflejado en los medios.

La separación en 2011 marcó un quiebre. Lo que inicialmente parecía un acuerdo terminó derivando en un conflicto mediático de alto perfil. En su libro autobiográfico Yo, el peor de todos, el periodista recordó el momento de la ruptura: “Silvia, como de costumbre, empezó a gritarle a las nenas... De repente me escuché preguntándome: ‘Jorge, ¿qué carajo hacés acá?’. Y me respondí de inmediato: ‘Ya está. Hasta acá llegué’”.

Loly Antoniale, un romance mediático y cercano a su familia

Tras la separación, Jorge Rial sorprendió al confirmar su relación con Mariana “Loly” Antoniale en 2012. La diferencia de edad y la exposición mediática convirtieron rápidamente a la pareja en una de las más comentadas del momento.

Loly logró integrarse en la dinámica familiar, generando un vínculo cercano con las hijas del conductor. “Mariana me devolvió las ganas de vivir”, expresó él en aquel entonces.

Por su parte, la modelo describió su relación con Morena y Rocío en diálogo con la revista Pronto: “Somos muy compinches y yo me meto mucho, ¡les pregunto todo! Quiero saber todo lo que les pasa y me hacen mucho caso. ¡Las amo tanto!”.

El romance llegó a su fin en 2015 en medio de tensiones familiares. Un mensaje publicado por Antoniale en redes sociales anticipó el desenlace: “¡Ay, Dios, líbrame de todoooooooooooos los males!”, escribió antes de abandonar el hogar que compartían.

Agustina Kämpfer, una relación intensa y breve

Otra de las parejas de Jorge Rial fue la periodista Agustina Kämpfer, con quien inició un vínculo poco tiempo después de su separación de Loly Antoniale. El acercamiento surgió tras un evento mediático y rápidamente evolucionó hacia una relación sentimental.

Kämpfer describió ese proceso en la revista Playboy: “Llegué a enamorarme de la manera más inesperada, que creo que es lo que hace que sea más atractivo aún”.

Sin embargo, la relación finalizó en 2017 tras diez meses. En un descargo público, la periodista explicó que la ruptura estuvo vinculada a un tratamiento de fertilidad fallido: “Lo había intentado un par de veces junto a mi ex, a través de tratamientos que no resultaron. A los pocos días del último fallido, todo terminó de romperse”.

El vínculo con Agustina Kämpfer se desarrolló rápidamente y tuvo un alto perfil mediático

Romina Pereiro, matrimonio y separación en buenos términos

En 2017, Jorge Rial comenzó una relación con la nutricionista Romina Pereiro, a quien conoció a través de redes sociales. El vínculo creció rápidamente y derivó en convivencia.

La historia tuvo un giro romántico que Pereiro resumió con una frase: “Ahí fue el flechazo”. La pareja se casó en abril de 2019 en una ceremonia íntima, tras dos años de relación.

El propio conductor expresó su felicidad en aquel momento: “Vino una princesa, me dio un beso y pasé de sapo a príncipe. Soy feliz. Con Romina. Mi compañera de la vida”.

Sin embargo, en marzo de 2022 anunciaron su separación luego de cinco años juntos. La ruptura se dio en buenos términos, marcada por el desgaste de la relación y el intento fallido de recomponer el vínculo.

María del Mar Ramón, el capítulo más reciente

El vínculo más reciente dentro de las parejas de Jorge Rial fue con la escritora y antropóloga colombiana María del Mar Ramón. La relación se hizo pública en 2023, en un contexto delicado para el conductor.

Durante el infarto que sufrió en Bogotá, ella estuvo a su lado y cumplió un rol clave. “Ella me acompañó a morir, fue fundamental en el momento más oscuro de mi vida”, expresó Rial al recordar ese episodio.

Pese a la intensidad del vínculo, la relación no prosperó a largo plazo. La separación se produjo debido a diferencias en sus agendas y proyectos personales, especialmente por los compromisos internacionales de la escritora.

A lo largo de los años, las parejas de Jorge Rial reflejan distintas etapas de su vida, marcadas por cambios personales y profesionales. Cada relación dejó una huella en la historia del conductor, que continúa siendo una de las figuras más influyentes del espectáculo argentino.