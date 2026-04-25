Viviana Canosa respondió a los rumores de su relación con Jorge Rial: "Novios"

Viviana Canosa respondió a los rumores con Jorge Rial.

En la televisión argentina hay rumores que nacen como chiste y terminan convirtiéndose en tema central. Eso fue lo que pasó con Viviana Canosa y Jorge Rial, luego de que en Bendita jugaran con la idea de un supuesto romance entre ambos.

El comentario no cayó bien. Lejos de tomárselo con humor, Canosa eligió responder desde su espacio de streaming y lo hizo con un tono firme, dejando en claro que la situación la molestó más de lo esperado.

¿Qué dijo Canosa sobre los rumores con Jorge Rial?

“No me inventen más romances, por favor”, arrancó, visiblemente incómoda con la versión que empezó a circular. El contexto tampoco ayudaba: Rial venía de confirmar su separación de María del Mar Ramón, lo que terminó alimentando aún más las especulaciones.

La conductora fue directa y cuestionó la lógica detrás de ese tipo de versiones. "Respeten que se acaba de separar. Me involucran siempre. Tuve un montón de novios que no se enteraron. Me da bronca", pidió, marcando un límite claro. Pero además apuntó a un tema más profundo: la manera en que la televisión suele construir relatos sobre mujeres solteras.

“Esto es muy machista”, sostuvo, y explicó que su vínculo con Rial no tiene nada que ver con lo que se dice. Según remarcó, se trata de una relación de años, atravesada por el trabajo y la confianza profesional.

En ese sentido, también dejó una frase que reflejó su fastidio: “Me involucran siempre”. Para Canosa, el problema no es solo este rumor puntual, sino una dinámica que se repite cada vez que su nombre aparece en escena.

¿Qué dijo Rial sobre el tema?

Mientras tanto, del otro lado, Rial también había hablado públicamente sobre su situación personal. Explicó que la ruptura se dio en buenos términos y estuvo vinculada a decisiones de vida y proyectos profesionales de su expareja.

La combinación de ambos temas terminó explotando en la agenda mediática. Por un lado, una separación reciente. Por el otro, una versión que no tardó en viralizarse y que encontró una respuesta inmediata.

Jorge Rial se separó hace poco de su pareja.

Canosa cerró su descargo con una frase que resumió todo. Cuando le contaron lo que se estaba diciendo, su reacción fue tajante: “No te la puedo creer”. Así, lo que empezó como un comentario al pasar terminó generando una respuesta que dejó poco margen para la duda.