Viviana Canosa explotó bronca contra los medios de comunicación por un sorpresivo motivo: "Esto"

Viviana Canosa explotó bronca contra los medios de comunicación por un sorpresivo motivo.

En Carnaval Stream, la periodista Viviana Canosa lanzó una crítica contra los medios de comunicación por la constante invención de parejas alrededor de su figura. Con muchísima indignación, expuso el nivel de machismo en la industria del entretenimiento y pidió un freno definitivo a los rumores sobre su intimidad.

El conflicto comenzó al analizar las reiteradas noticias falsas sobre su presente amoroso en los portales de internet. "No me inventen más romances, se los pido por favor", exclamó la conductora.

De inmediato, la figura mediática calificó esta actitud de la prensa farandulera con palabras muy contundentes. "Esto es una cosa muy machista de la tele", disparó sin filtros.

El machismo de los medios

Lejos de esquivar el tema central, la comunicadora aprovechó el espacio digital para aclarar su verdadera situación sentimental y despejar todo tipo de dudas ante sus seguidores. "Yo soy una mina que está sola, soltera, y estoy muy feliz", sentenció.

Viviana Canosa explotó bronca contra los medios de comunicación por un sorpresivo motivo.

Para coronar su fuerte descargo, la periodista explicó los motivos precisos detrás de su forma de interactuar con sus colegas. "Para mí hacerle un chiste guarango a un varón o decirle algo desubicado me da lo mismo, porque siempre me comporté medio como un pibe, porque en nuestra época era muy machista", relató y remató: "Verme involucrada siempre en un romance que no conozco... Es muy machista y es muy básico".