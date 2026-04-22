Marley habló del regreso de Canosa tras su denuncia y dejó una frase que sorprendió: “Le deseo”

Marley habló por primera vez de Viviana Canosa.

En la televisión argentina hay temas que parecen cerrados hasta que vuelven a aparecer en escena. Y cuando eso pasa, cualquier declaración suma tensión. Esta vez, el foco volvió a ponerse sobre Marley y Viviana Canosa, a un año de uno de los escándalos más fuertes del último tiempo.

Las denuncias de Viviana Canosa contra Marley

Todo se reactivó con el regreso de Canosa a la pantalla, ahora en El Nueve. Su vuelta no pasó desapercibida, sobre todo por el antecedente de las denuncias mediáticas que en su momento salpicaron a varias figuras del espectáculo, entre ellas al propio Marley.

¿Qué respondió Marley sobre la vuelta de Viviana Canosa?

En ese contexto, el conductor fue consultado en el stream Ya Fue Todo sobre su mirada frente a esta nueva etapa de la periodista. Lejos de engancharse en la polémica, eligió un perfil bajo y marcó distancia desde el primer momento. “No tengo ni idea, no hablo de otra gente”, respondió cuando le preguntaron directamente.

Sin embargo, ante la insistencia del cronista, dejó una frase que no pasó desapercibida y que rápidamente se viralizó. “Yo a todo el mundo le deseo lo mejor, no soy de mandar mala onda a nadie”, lanzó, con un tono diplomático que evitó el conflicto, pero que al mismo tiempo dejó en claro su postura.

El gesto no es menor si se tiene en cuenta el contexto. En 2025, Canosa había realizado fuertes acusaciones que generaron un escándalo mediático de gran impacto. Con el paso del tiempo, la Justicia determinó que no había elementos suficientes para sostener esas denuncias, lo que terminó desactivando el caso.

Desde entonces, el tema quedó en un terreno incómodo, con versiones sobre posibles acciones legales por parte de algunos de los involucrados. Sin embargo, Marley optó por no profundizar en esa línea y mantener un discurso medido.

Incluso cuando le preguntaron si Florencia Peña le había comentado algo sobre el regreso de Canosa, el conductor volvió a cerrar la puerta con ironía: “No hablamos de esas bol…”, soltó, evitando seguir alimentando el tema.

Mientras tanto, Marley atraviesa un buen momento profesional, con proyectos en marcha y nuevas propuestas tanto en streaming como en televisión. En ese escenario, parece haber elegido no mirar hacia atrás.

Así, con una frase corta pero significativa, dejó en claro que no piensa reabrir viejas heridas. Y en un ambiente donde las polémicas suelen escalar rápido, su decisión también dice mucho. Porque a veces, en la televisión, el mensaje más fuerte es el que no busca confrontar.