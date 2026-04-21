Viviana Canosa se hartó de que Fantino defienda a Milei y le dijo en la cara lo que muchos piensan: "Te..."

Viviana Canosa se hartó de que Fantino defienda a Milei y le dijo en la cara lo que muchos piensan.

Durante una acalorada discusión sobre los escándalos de Javier Milei, la conductora Viviana Canosa estalló contra Alejandro Fantino y expuso su total obsecuencia hacia la Casa Rosada. El fuerte cruce en Carnaval Stream.

El conflicto comenzó al analizar las denuncias contra la cúpula oficialista. Ante la consulta de Fantino sobre posibles negocios ilícitos del mandatario, la comunicadora respondió de inmediato: "La estafa de $LIBRA".

Luego de que el periodista Mauro Federico aclarara que la imputación recae sobre el entorno presidencial, Canosa apuntó sus cañones contra la defensa ciega del Gobierno. "Yo lo que digo es que no sirven los termos de un lado ni del otro. Es muy difícil hablar con un termo, Ale", disparó con firmeza.

El fuerte cruce de Canosa con Fantino

"El año pasado todavía estabas un poco mejor, este año te declaraste termo en el primer Cónclave, es muy difícil", sentenció Canosa para dejar en evidencia el radical cambio de postura de Fantino. Frente a la ironía del entrevistador, la mediática enumeró los conflictos que el oficialismo intenta ocultar: "Es muy difícil discutir, porque para vos Andis no existió, $LIBRA no existe, lo de Adorni es una boludez".

Viviana Canosa se hartó de que Fantino defienda a Milei y le dijo en la cara lo que muchos piensan.

Para coronar su feroz crítica, la periodista fulminó la credibilidad de Fantino. "Lo que más me jode de los termos de cualquier lado es que no tengan un pensamiento propio, que justifiquen a Adorni, que justifiquen Andis, que justifiquen $LIBRA. La verdad que no lo harían con el kirchnerismo, me jode que no puedan pensar libremente", remató con furia. Visiblemente molesto, el conductor apeló a su título universitario para defenderse: "Soy licenciado en filosofía, ¿vos te pensás que no puedo tener pensamiento propio?". Sin embargo, Viviana Canosa cerró el debate con una frase letal: "No tiene nada que ver".