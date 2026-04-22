Por qué Jorge Rial se separó de su novia, María del Mar Ramón: los motivos de la ruptura

La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito en el programa LAM, donde se reveló que la pareja decidió poner fin a la relación

La relación entre Jorge Rial y María del Mar Ramón llegó a su fin tras más de tres años juntos. La noticia generó repercusión debido al perfil bajo que mantuvieron durante el vínculo y al contexto en el que comenzó la historia, marcada por un momento delicado en la vida del periodista.

La confirmación de la separación de Jorge Rial y María del Mar Ramón

La ruptura entre Jorge Rial y María del Mar Ramón fue dada a conocer por el conductor Ángel de Brito en el programa “LAM”. Según se informó, la pareja decidió separarse luego de atravesar distintas etapas juntos, algunas de ellas especialmente complejas.

Durante su relación, ambos se caracterizaron por mantener un bajo perfil mediático, con escasas apariciones públicas y una exposición limitada. Esta decisión contribuyó a que gran parte de su historia se desarrollara lejos del foco constante de los medios.

Los motivos de la ruptura entre Jorge Rial y María del Mar Ramón

Con el paso de los días, comenzaron a conocerse los motivos que llevaron a Jorge Rial y María del Mar Ramón a tomar la decisión de separarse. De acuerdo con lo revelado, las cuestiones laborales tuvieron un rol determinante en el desenlace.

La escritora debe continuar con proyectos que implican viajes a distintos países, lo que dificulta la posibilidad de sostener una rutina compartida en Argentina. Esta situación, sumada a los compromisos profesionales del periodista, generó una distancia que con el tiempo se volvió difícil de sostener.

La combinación entre agendas exigentes y objetivos personales distintos fue el punto de inflexión que llevó a la pareja a optar por caminos separados, priorizando sus respectivos desarrollos laborales.

Qué dijo Jorge Rial tras la separación de María del Mar Ramón

En diálogo con Juan Etchegoyen, por Mitre Live, Jorge Rial explicó: "A ella le salió la oportunidad de una beca en Madrid y otra en México. Su carrera está despegando de una manera increíble. Y no podía impedírselo y yo no puedo ir con ella porque mi familia está acá". Y añadió: "Con mucho amor y dolor decidimos separarnos. Ella tiene un futuro enorme y me alegra que le vaya muy bien. Nos amamos mucho y nos acompañamos mucho. Pero es su momento y yo no puedo cortarles las alas. Estoy orgulloso de ella".

Una relación marcada por el bajo perfil y el respeto

Según trascendió, las exigencias laborales y los proyectos personales influyeron en la decisión de separarse

El vínculo entre Jorge Rial y María del Mar Ramón se construyó desde la discreción. A diferencia de otras relaciones mediáticas, optaron por mantener su vida privada lejos de la exposición, con pocas declaraciones y apariciones conjuntas.

La propia escritora manifestó en distintas oportunidades su incomodidad frente a la exposición pública, lo que reforzó la dinámica reservada de la pareja. Incluso tras la confirmación de la separación, sostuvo esa postura y evitó profundizar en detalles.

En una breve declaración, destacó que la decisión fue tomada desde el respeto y el afecto mutuo, remarcando que primaron el cariño y la consideración por los proyectos individuales. Este enfoque refleja el tono con el que transcurrió la relación desde sus inicios.

El comienzo de la historia de amos comenzó tras un momento clave en la vida de Jorge Rial

La historia entre Jorge Rial y María del Mar Ramón empezó en un contexto particular. El periodista atravesaba un momento de salud delicado tras haber sufrido un infarto en abril de 2023, episodio que ocurrió en Bogotá.

Fue en ese escenario donde ambos se conocieron y comenzaron a construir un vínculo que, con el tiempo, se transformó en una relación estable. Durante ese período, se acompañaron mutuamente, lo que fortaleció el lazo en una etapa sensible. Sin embargo, a pesar de ese inicio marcado por la cercanía y el apoyo, el paso del tiempo y las exigencias profesionales llevaron a la separación.