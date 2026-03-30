¿Quién es la madre de las hijas de Jorge Rial y que pasó con ella?

Jorge Rial estuvo casado con Silvia D'Auro.

Durante años, la figura de Jorge Rial estuvo asociada no solo a su peso en el periodismo argentino, sino también a una historia familiar atravesada por conflictos, silencios y episodios judiciales. En ese entramado, hay un nombre clave que suele reaparecer cada vez que se habla de sus hijas: Silvia D’Auro, la mujer que fue su esposa y la madre adoptiva de Morena y Rocío Rial.

Silvia D’Auro fue pareja de Jorge Rial durante la década del noventa. En 2000, el matrimonio decidió adoptar a dos niñas: primero Morena y luego Rocío. Durante un tiempo, la familia se mostró unida, pero con el correr de los años la relación entre Rial y D’Auro se fue deteriorando hasta terminar en una separación conflictiva.

La separación escandalosa de Jorge Rial y Silvia D'Auro

Tras la ruptura, Silvia D’Auro se alejó por completo de la vida pública y también del vínculo cotidiano con las niñas, que quedaron bajo el cuidado exclusivo de Jorge Rial. Desde entonces, la relación entre la madre adoptiva y sus hijas quedó marcada por la distancia y el silencio. Durante mucho tiempo, D’Auro optó por no hablar ante los medios, mientras Rial construía su rol de padre solo frente a las cámaras.

Silvia D'Auro cortó relación con sus hijas.

Con los años, el tema volvió a estallar cuando Morena Rial, ya adulta, realizó durísimas declaraciones públicas contra Silvia D’Auro. La joven la acusó de malos tratos y situaciones de violencia durante su infancia, relatos que generaron un fuerte impacto mediático y reabrieron viejas heridas familiares. Esas denuncias nunca llegaron a resolverse judicialmente de manera concluyente, pero dejaron una marca profunda en la historia familiar.

La reaparición de Silvia D'Auro

Silvia D’Auro, por su parte, reapareció en los medios en contadas ocasiones para defenderse y negar las acusaciones, asegurando que había sido desplazada de la vida de las niñas tras la separación y que su versión nunca había sido escuchada en igualdad de condiciones. Sus apariciones fueron esporádicas y siempre rodeadas de polémica.

Con el paso del tiempo, D’Auro volvió a retirarse del centro de la escena y llevó una vida alejada de los medios. Años después, se conoció la noticia de su fallecimiento, lo que cerró definitivamente cualquier posibilidad de reconciliación o de reconstrucción del vínculo con sus hijas.

La historia de Silvia D’Auro y Jorge Rial sigue siendo una de las más complejas y dolorosas del espectáculo argentino. Una familia atravesada por la exposición, las denuncias cruzadas y el silencio, que dejó cicatrices visibles y un pasado que, aún hoy, sigue generando debate cada vez que el apellido Rial vuelve a ocupar los titulares.