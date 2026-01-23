Jorge Rial rompió el silencio y contó lo que nadie sabe de su hija Morena: "4 meses"

Jorge Rial habló sobre el presente de Morena Rial.

La situación judicial de Morena Rial volvió a generar preocupación en las últimas horas tras la detención de su mejor amiga, una persona vinculada al domicilio fijado para que la joven cumpla con la prisión domiciliaria. El dato encendió versiones sobre un posible riesgo para la medida, lo que llevó a Jorge Rial a salir a aclarar públicamente cuál es su verdadero rol en la causa.

La información fue dada a conocer por Alejandro Castelo en A la tarde (América TV), quien se comunicó directamente con el conductor para despejar dudas. Ante la consulta sobre una eventual intervención para evitar que la domiciliaria se vea afectada, Rial fue categórico desde el primer mensaje: “Lo manejan todos los abogados, en esta (Morena) no tiene nada que ver”, respondió, marcando distancia de cualquier tipo de injerencia directa.

En ese intercambio, también surgió la posibilidad de que Jorge ofreciera otra vivienda si el domicilio actual quedaba comprometido. Allí, el periodista explicó el rol puntual de la amiga detenida dentro del expediente: “Esta chica lo único que es, es la garante”, aclaró, buscando llevar tranquilidad y descartar que exista una responsabilidad directa de ella sobre la propiedad.

El rol de Jorge Rial en medio de la detención de su hija Morena

Uno de los datos más relevantes que reveló Rial tiene que ver con el sostenimiento económico del lugar donde hoy se cumple la medida judicial. Según detalló, es él quien se hace cargo de todos los gastos vinculados al inmueble. “Yo estoy costeando los costos de la casa, la estoy alquilando hace cuatro meses y tuve que hacer todas las reformas que la Justicia pidió”, aseguró, dejando en claro que el cumplimiento de las condiciones depende de su intervención directa.

De acuerdo a lo que explicó Castelo al aire, la detención de la garante no pondría en riesgo inmediato la prisión domiciliaria de Morena. “No estaría peligrando porque es la garante, pero él es el que se encarga de mantener ese domicilio”, precisó el panelista.