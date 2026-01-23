Baby Etchecopar destrozó a Morena Rial y le apuntó a Jorge: "La usaron"

Baby Etchecopar opinó de la detención de Morena Rial.

La situación judicial que involucra a Morena Rial sigue generando repercusiones y opiniones cruzadas en el mundo del espectáculo. Tras la detención de la banda con la que estaría vinculada la hija de Jorge Rial, Baby Etchecopar fue uno de los que habló sin filtros y lanzó durísimas declaraciones en su contra, pero también contra quienes la rodeaban y, de manera indirecta, contra su propio padre.

El periodista estuvo invitado al programa A la Tarde y, fiel a su estilo frontal, analizó el caso desde una mirada social antes que estrictamente policial. “Esto lo veo como se ve este país. Alguno roba y los demás dicen que no sabían nada”, comenzó diciendo, poniendo el foco en el entorno de la joven y en la repetida excusa de desconocimiento que suele aparecer en este tipo de causas.

Baby Etchecopar fue duro con la familia de More Rial

En esa línea, Etchecopar profundizó su crítica y apuntó contra la responsabilidad colectiva: “Los que están alrededor nunca saben nada. A lo mejor es un problema social donde la familia, al no saber nada, comete estas cosas con los pibes”, reflexionó, sugiriendo que la falta de límites y de control termina siendo parte del problema.

Baby también remarcó que el caso tomó dimensión pública únicamente por el apellido involucrado. “Si no hubiera sido Morena Rial, esto no se sabía. Porque esto pasa siete millones de veces, todos los días y en todos lados”, aseguró. Y agregó un dato clave en su análisis: “El hecho de tener un apellido conocido te abre un montón de puertas. Si pido un auto a una agencia o a un vecino, me lo dan”.

Baby Etchechopar mencionó a Jorge Rial

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando explicó cómo, según su mirada, se habría conformado el grupo delictivo. “La banda se armó alrededor de Morena Rial por la impunidad que creían que tenía ser hija de Jorge”, lanzó, dejando en claro que para él el peso del apellido fue central en la dinámica del caso.

Morena Rial se encuentra detenida.

Sin embargo, lejos de cargar toda la responsabilidad sobre la joven, Baby Etchecopar sorprendió al cerrar su análisis con una postura inesperada: “Creo que Morena es una víctima de las circunstancias. Le hicieron creer que era una figura, una Kardashian, y la usaron”. Y concluyó sin eufemismos: “Todos estos son unos sinvergüenzas”.