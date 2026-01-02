Una figura de El Trece exclamó que Baby Etchecopar "consume"

Revelaron un dato desconocido de Baby Etchecopar.

En una entrevista que no pasó desapercibida en La mañana con Moria, Mimi Alvarado salió con los tapones de punta para defender a Marcelo Tinelli luego de los cuestionamientos que el conductor recibió en los últimos días. Fiel a su estilo frontal, la mediática (que se hizo conocida en El Trece, en el programa de Marcelo Tinelli) apuntó directamente contra Baby Etchecopar y Mariano Iúdica, a quienes responsabilizó por haber cruzado límites en sus críticas.

Sin vueltas, Alvarado recordó que decidió intervenir cuando escuchó los ataques contra Tinelli. “Cuando le salieron a pegar a Marcelo yo lo defendí contra Iúdica y contra Baby Etchecopar”, lanzó, y fue todavía más dura al calificar a uno de ellos como “un muerto vivo”. En esa línea, cuestionó la autoridad moral de ambos para opinar sobre el conductor: “Lo hicieron pelota a Marcelo, y Iúdica no es ejemplo de nada para estar hablando de Tinelli”.

El descargo subió de tono cuando Mimi aseguró que conoce de cerca el funcionamiento del medio y que guarda información sensible. “El día que yo explote, porque tengo mucha data de todo el mundo… Hay gente que habla mucho, y Iúdica no puede hablar de absolutamente nada”, advirtió, dejando en claro que no se siente intimidada.

Mimi Alvarado explotó contra Baby Etchecopar

Para el cierre, Mimi reafirmó su lealtad al histórico conductor de ShowMatch y fue todavía más filosa. “¿Cómo va a decir que las hijas de Marcelo ya no lo quieren por estar en la ruina?”, se preguntó, y remarcó: “Ellos pueden tener muchos problemas que no pasan por ahí, porque es una familia sensible, pero yo los amo. Y a Marcelo lo voy a defender hasta el día que me muera”. Antes de despedirse, dejó una de las frases que más ruido hizo: pidió “averiguar qué consume ese hombre que es tan bipolar de un momento a otro, hay que chequear ahí”, en referencia a Etchecopar.