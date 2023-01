El extravagante pedido que hizo un participante del Hotel de los famosos: "Envenenen"

Fernando Carrillo le hizo un insólito pedido a Mimi en El hotel de los famosos y se hizo tendencia en las redes sociales.

Fernando Carrillo se mostró muy desconfiado de sus compañeros en la segunda temporada de El hotel de los famosos y le hizo un insólito pedido a Mimi Alvarado. "Vigile, por favor", le reclamó el actor venezolano, que no atraviesa un buen presente personal tras su paso por el reality de El Trece dado que se separó de su esposa.

Lejos de los números de rating que esperaban registrar con la segunda edición de El hotel de los famosos, las situaciones más insólitas están a la orden del día en la competencia de la señal del Grupo Clarín. El protagonista en esta oportunidad fue Fernando Carrillo, quien tuvo varios encontronazos con distintos compañeros del reality.

Aprovechando que Mimi fue elegida la gerenta del Hotel (con quien mantiene una buena relación), mientras desayunaba, el actor le hizo un pedido a la dominicana. "Gerente, yo no me voy a estar quejando porque no soy 'chivato', ni delatador, ni nada. Pero, ¿sabés qué? Yo nada más quisiera una servilletita, que es lo único que pedí", le solicitó Carrillo.

Pero lo más inesperado llegó a continuación con un insólito requisito que sorprendió a Mimi Alvarado: "Y vigile, por favor, ya que usted es mi amiga, que no me escupan ni me envenen la comida". "Estoy preocupado por mi salud, pero tengo a Mimi que es en quién confío", cerró Fernando Corrillo, polémico.

Marian Farjat destrozó a un compañero de El hotel de los famosos: "Pelotudo"

Pese a que las primeras emisiones de la segunda temporada de El hotel de los famosos por la pantalla de El Trece están lejos de alcanzar los números que en la señal del Grupo Clarín esperaban de una de sus máximas apuestas del año, lo cierto es que los escándalos no faltaron en estas semanas. Uno de los momentos más inesperados y picantes hasta el momento fueron las relaciones sexuales que mantuvieron dos de los participantes del reality.

Además de la controversia que generó el acercamiento entre Martín Coggi y Delfina Gerez Bosco (quien supuestamente todavía estaba en pareja antes de ingresar a la competencia), Federico Barón y Marian Farjat sorprendieron al mantener relaciones sexuales en el reality. Si bien fueron interrumpidos por Érica García, que ingresó en la habitación mientras estaban en pleno acto, los jóvenes finalmente cumplieron su cometido.

Pero en los últimos días, la ex Gran Hermano publicó un picante tuit en sus redes con el que demuestra que se arrepintió de haber estado con el hermano de Jimena Barón. "El resumen de El hotel de los Famosos = Me cojí a un pelotudo", escribió lapidaria Marian Farjat, evidentemente arrepentida de sus acciones hot en la segunda temporada de El hotel de los famosos.