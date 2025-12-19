FOTO DE ARCHIVO. Soldados del ejército sirio permanecen cerca de tiendas de campaña y lanzadores de mortero en la histórica ciudad de Palmira, Siria

El ‍grupo Estado Islámico dijo que la muerte de personal estadounidense del Pentágono en ‍la antigua ciudad ⁠siria de Palmira fue un "golpe" para las fuerzas estadounidenses y las facciones armadas sirias opuestas a él, en su primer comentario público sobre el incidente.

Dos soldados del ejército estadounidense y un intérprete civil murieron el sábado cuando un atacante atacó un convoy de fuerzas ‌estadounidenses y sirias en Palmira ⁠antes de ser abatido, ⁠informó el ejército estadounidense. Tres soldados estadounidenses resultaron heridos.

En un artículo publicado en su canal de ‍Telegram el jueves, el Estado Islámico acusó a Estados Unidos y ⁠a sus aliados con ‌base en Siria de formar un frente único contra él. Utilizó un lenguaje religioso para enmarcar el asalto como un momento decisivo destinado a disipar las dudas ‌entre ‌sus partidarios, pero no reivindicó explícitamente la responsabilidad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el incidente de "terrible" y prometió represalias.

El Ministerio del Interior sirio ​dijo el domingo que había detenido a cinco personas sospechosas de tener vínculos con el tiroteo, y describió al atacante como un miembro de las fuerzas de seguridad sirias sospechoso de simpatizar con Estado Islámico.

El ministerio dijo ‍que las unidades de seguridad de Palmira llevaron a cabo las detenciones en coordinación con las fuerzas de la coalición internacional.

Siria ha estado cooperando con una coalición liderada por Estados ​Unidos contra el Estado Islámico. Estados Unidos tiene efectivos estacionados en el noreste de Siria como ​parte de una campaña de una década contra el grupo, que controló grandes ⁠partes de Siria e Irak entre 2014 y 2019.

Con información de Reuters