El Gobierno británico sufrió un ataque informático en octubre, según un ministro

‍El ministro británico de Comercio, Chris Bryant, dijo que el Gobierno había sufrido un ataque informático en ‍octubre, confirmando en parte ⁠una información del diario The Sun, que afirmaba que un grupo chino había vulnerado los sistemas para acceder a datos del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Sin duda ha habido un hackeo", dijo Bryant a Times Radio el viernes.

"No puedo decir si está directamente relacionado con agentes chinos o, de hecho, con el Estado chino", añadió.

El diario The Sun ‌citó a Storm 1849 como la banda cibernética ⁠china responsable de la filtración, ⁠que, dijo, podría incluir decenas de miles de datos de visados.

Bryant dijo que las informaciones sobre el incidente eran "especulaciones" y ‍que el Gobierno seguía investigando, pero que por el momento estaba "bastante seguro" de que ⁠había un bajo riesgo de ‌que algún individuo se viera afectado.

"Logramos cerrar el agujero, por así decirlo, muy rápidamente", dijo Bryant a Sky News, describiendo la brecha. "Fue un problema técnico en uno de nuestros sitios".

El diario The Sun dijo que el ‌grupo, ‌Storm 1849, era una banda vinculada a China que formaba parte de un aparato de piratería informática alineado con el Estado y que ha sido acusada de atacar a políticos y grupos ​críticos con el Gobierno chino.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo a principios de diciembre que China planteaba "amenazas a la seguridad nacional" de Reino Unido, pero defendió la decisión de su Gobierno de intensificar el compromiso con el país.

Está previsto que Starmer visite Pekín a finales de enero, según fuentes.

El ‍incidente del Ministerio de Asuntos Exteriores se conoce después de dos grandes ciberataques a grandes empresas británicas este año.

Los piratas informáticos obligaron al mayor fabricante de automóviles del país, Jaguar Land Rover, a paralizar la producción durante cinco ​semanas, mientras que el minorista Marks & Spencer suspendió los pedidos en línea durante seis semanas.

Preguntado por los detalles del incidente, el Ministerio ​de Asuntos Exteriores dijo que había estado trabajando para investigar un incidente cibernético.

"Nos tomamos muy en serio ⁠la seguridad de nuestros sistemas y datos", dijo un portavoz del Gobierno.

Con información de Reuters