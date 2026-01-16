El fuerte anuncio de Jorge Rial que sorprendió a todos: "Volvemos"

Jorge Rial reveló cuándo vuelve a la TV.

Sin vueltas y con una estrategia clara, Jorge Rial anunció el regreso de Argenzuela a la televisión luego de un par de semanas fuera del aire. El conductor utilizó sus redes sociales para confirmar que el programa volverá a la pantalla de C5N tras el receso y dejó en claro que no se tratará de una simple continuidad, sino de una apuesta renovada.

Lejos de un anuncio protocolar, Rial eligió marcar territorio desde el primer momento. “Líderes durante todo 2025”, escribió, destacando el rendimiento del ciclo en su franja horaria y reforzando el perfil de un envío que combina actualidad política, análisis crítico y primicias. “Te contamos lo que nadie se atrevió a contarte”, sumó, reafirmando el tono editorial que convirtió al programa en un actor central del debate mediático.

La fecha ya está confirmada. Rial informó que Argenzuela regresará el lunes 9 de febrero, retomando su horario habitual de las 16. “Como siempre”, cerró, apelando a la fidelidad de una audiencia que acompaña al programa desde hace años y que lo convirtió en una referencia dentro de la televisión de noticias.

El anuncio completo de Jorge Rial

Fue desde su cuenta de Instagram que el famoso periodista escribió: “Gracias a todos. #Argenzuela fue el programa más visto en la franja de las 16 horas durante todo el 2025. Un año movido, difícil, de persecución, denuncias y hasta un Martín Fierro. Fuimos los que te contamos lo que nadie se atrevía. Y vamos a renovar ese compromiso durante todo este año. Volvemos el 9 de febrero con todo. Por ahí con alguna sorpresa extra. Ustedes saben que siempre estamos listos para hacer mermelada con la realidad. Ya falta menos. El lunes 9 de febrero nos reencontramos en @c5n”.