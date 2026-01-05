El dramático momento que vivió Jorge Rial en México.

El periodista Jorge Rial, quien se encuentra disfrutando de sus vacaciones en México, utilizó sus redes sociales y el aire de Radio 10 para narrar el dramático momento que atravesó cuando un fuerte sismo lo sorprendió a primera hora de la mañana.

El conductor detalló que el temblor, que tuvo su epicentro en Acapulco con una magnitud de 6.6, se sintió con fuerza en la Ciudad de México, donde él se hospeda. "Mi primer terremoto en México. Cerca de las 8. Se sintió fuerte. Solo un susto", escribió en sus historias de Instagram para llevar tranquilidad, agregando con ironía: "México terminó de adoptarme".

En diálogo telefónico con su emisora, Rial profundizó sobre la secuencia y reconoció que fue su pareja, la escritora María del Mar Ramón, quien tomó el control de la situación ante su desconcierto inicial al escuchar las sirenas de la ciudad. "Te suena una alarma con una voz muy aguda. Yo no reaccionaba, María fue la que reaccionó y me dijo ‘Vamos, vamos, vamos...’", relató el periodista.

El conductor describió la sensación física del fenómeno: "Tembló el edificio. Uno sale con lo puesto". Afortunadamente, el susto no pasó a mayores y, tras unos minutos de incertidumbre en la vereda, pudieron regresar. "Ya pasó. Todo vuelta a la normalidad", sentenció.

El dramático momento que vivió Jorge Rial en México.

La sorpresa de Rial por México

Rial se mostró impactado por la cultura de prevención que tienen los ciudadanos locales frente a estos desastres naturales. "Impresionante el sistema de alarma. El orden de la gente para evacuar. Nadie nervioso. Todos saben qué hacer", destacó el conductor. "Cuando bajamos la gente ya estaba en la calle, son muy tranquilos, ya había policías. La gente en silencio. Me llamó la atención", cerró.