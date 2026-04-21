Guía sencilla para saber cuánta vida le queda a la batería de tu laptop

El porcentaje que se ve en la barra de tareas no dice mucho sobre la salud real de la batería. El porcentaje de carga que ves en el icono indica la energía que queda ahora mismo, no la salud de la batería. Son magnitudes distintas y conviene no mezclarlas al sacar conclusiones.

Cómo generar el informe de batería en Windows

El método más completo es el comando powercfg, que viene incluido en Windows 10 y 11. El paso a paso es el siguiente:

Abrí el menú de inicio y escribí cmd o PowerShell. Hacé clic derecho sobre el resultado y elegí "Ejecutar como administrador". En la ventana que se abre, escribí: powercfg /batteryreport y presioná Enter. Windows generará un archivo HTML y mostrará la ruta donde se guardó (generalmente en la carpeta del usuario). Copiá esa ruta, abrila en el navegador y leé el informe.

Si querés elegir dónde guardarlo, podés usar: powercfg /batteryreport /output "C:\battery-report.html" y el archivo quedará directo en el disco C.

Qué datos muestra el informe y cómo leerlos

El informe tiene varias secciones. Las más importantes son tres. El "Uso reciente" muestra un historial de las veces que conectaste el equipo a la corriente y otros estados del PC como activo, en suspensión o hibernado. El "Uso de batería" es un gráfico que muestra el consumo en los últimos días, útil para detectar hábitos o aplicaciones que consumen más batería de lo normal. El "Historial de capacidad de batería" muestra cómo ha evolucionado la capacidad de carga en periodos de tiempo.

El dato clave está en la comparación entre dos valores: la capacidad de diseño (lo que traía la batería de fábrica) y la capacidad de carga completa (lo que puede almacenar ahora). Si la capacidad de carga completa está muy por debajo de la original, indica desgaste.

Cuándo conviene cambiar la batería

Los fabricantes suelen clasificar el estado de la batería en cinco niveles. Excelente: la batería funciona a su máxima capacidad. Bueno: se carga normalmente, pero ya no dura tanto como antes. Favorable: se carga bien pero está llegando al final de su vida útil, conviene considerar el reemplazo. Deficiente: ya no provee suficiente energía y se recomienda cambiarla. Desconocido: la batería ya no funciona o no puede determinarse su estado.

Una referencia práctica: si la capacidad actual es muy inferior a la original (por debajo del 50%), conviene considerar el reemplazo de la batería. Y si la batería empieza a hincharse, hay que dejar de usar el equipo de inmediato, sin importar el porcentaje que muestre.