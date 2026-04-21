Roberto Navarro le responde a todos cada miércoles en El Destape AM 1070

Roberto Navarro responderá al chat en vivo y en directo todos los miércoles desde el próximo 22 de abril a las 22 por El Destape Radio AM 1070. Sin cassette ni respuestas prefabricadas, en Charlá con Roberto el periodista abrirá un espacio para hablar de noticias que no llegan a la superficie, pensar en voz alta y mostrar el detrás de escena tanto de la política como del periodismo.

El nuevo programa de El Destape Radio tendrá a Roberto Navarro frente al micrófono para responder a todas las preguntas del chat en vivo y en directo. No te pierdas el estreno este miércoles 22 de abril desde las 22.

Dónde ver y escuchar en vivo Charlá con Roberto