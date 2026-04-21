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Roberto Navarro

Roberto Navarro le responde a todos cada miércoles en El Destape AM 1070

Roberto Navarro responderá al chat sin cassette ni guiones sobre los temas más variados. Charlá con Roberto comienza este 22 de abril desde las 22 y se podrá ver todos los miércoles por la noche.

21 de abril, 2026 | 16.27

Roberto Navarro responderá al chat en vivo y en directo todos los miércoles desde el próximo 22 de abril a las 22 por El Destape Radio AM 1070. Sin cassette ni respuestas prefabricadas, en Charlá con Roberto el periodista abrirá un espacio para hablar de noticias que no llegan a la superficie, pensar en voz alta y mostrar el detrás de escena tanto de la política como del periodismo.

El nuevo programa de El Destape Radio tendrá a Roberto Navarro frente al micrófono para responder a todas las preguntas del chat en vivo y en directo. No te pierdas el estreno este miércoles 22 de abril desde las 22.

Dónde ver y escuchar en vivo Charlá con Roberto

  • El Destape YouTube en este link.
  • Televisión: Canal 20 de Telecentro
  • Radio: AM 1070
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