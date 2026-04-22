Tareferos y productores cortan rutas en Misiones por la crisis yerbatera 

La hoja verde de yerba se paga a $250, lejos de los $510 que reclama el sector.

La provincia de Misiones atraviesa una profunda crisis en su sector productivo tras la desregulación de la actividad yerbatera implementada por el Gobierno Nacional en diciembre de 2023. Bajo la consigna “el Estado es responsable”, grupos de productores, contratistas y tareferos iniciaron una serie de protestas que incluyen cortes de ruta intermitentes y la interrupción del traslado de hoja verde y yerba canchada.

El eje de la disputa es la distribución del ingreso en la cadena productiva. Según estimaciones del sector, el precio del kilo de hoja verde debería rondar los $510 para garantizar rentabilidad, mientras que actualmente ronda los $250. Esta brecha del 50% compromete la sustentabilidad de la actividad y afecta directamente los salarios de los trabajadores.

Según informó el portal Misiones Online, los principales focos de protesta se localizaron en San Vicente, Campo Grande, Campo Ramón y Dos de Mayo, sobre la Ruta Nacional 14. En algunos puntos, la tensión escaló cuando manifestantes descargaron raídos de camiones para quemar la hoja verde a la vera del camino. Como consecuencia, diversos secaderos de la zona centro decidieron suspender el acopio hasta que se normalice la situación.

Voces enfrentadas y la postura del sindicato

A pesar de la gravedad de la situación, el frente de reclamo muestra fisuras: mientras algunos referentes de San Pedro evalúan un cese total de la cosecha, otros dirigentes, como Jorge Skripczuk, de Impulso Yerbatero, prefieren la vía judicial para cuestionar la desregulación y recuperar las herramientas de control del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

Por su parte, el referente del Sindicato de Tareferos (SITAJA), Antenor Alvez, manifestó una postura escéptica respecto a la efectividad de los cortes. En declaraciones recogidas por el citado portal misionero, Alvez afirmó que las medidas llegan a destiempo porque la cosecha ya empezó y los trabajadores, que perciben "salarios de miseria" similares a los de hace tres años (entre $20.000 y $25.000 por jornada), necesitan trabajar para subsistir.

Alvez vinculó la crisis con el contexto político nacional al asegurar que el Gobierno señaló que “el tema yerbatero no estaba en la agenda del presidente”. Según el dirigente, ante la falta de respuestas, el sector deberá "aguantar" hasta el próximo año electoral. Ante la persistencia de los bloqueos en la Ruta 14, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, ordenó la intervención de Gendarmería Nacional para garantizar el cese de los cortes, bajo advertencia de iniciar causas penales contra los manifestantes