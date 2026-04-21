“Proclaman feminismo”: los violentos tuits de Valentín Alcida, el femicida que mató a su novia y se suicidó

Valentín Alcida (22), el joven cordobés que investigan por el femicidio de su novia Sophia Civarelli (22) y su posterior suicidio, tenía una actividad muy intensa y perturbadora en la red social X (ex Twitter). Sus publicaciones, que ahora forman parte del expediente, estaban dirigidas contra el feminismo, las mujeres, la homosexualidad y las personas de países vecinos.

Uno de sus retuits mostraba una bandera LGBTIQ+ siendo quemada. En otro posteo, el joven escribió: “Las putas de mierda se piensan que pueden vender contenido porno y encima tener una vida normal”. El 29 de junio de 2025 tuiteó: “Los putos no deberían opinar”. Y el 11 de julio de 2025 publicó un texto extenso contra las mujeres que “proclaman feminismo y odio al macho”, acusándolas de buscar un “hombre protector” cuando se les complican los problemas económicos.

En un principio, todo apuntaba a un posible doble suicidio. Pero las pericias encendieron las alarmas.

Estos mensajes de odio son ahora una pieza clave para entender el contexto de violencia de género que derivó en el femicidio.

La cronología del crimen según la fiscalía

La fiscal Carla Ranciari reconstruyó los hechos con base en las autopsias y la pericia de los celulares. Según la investigación, Alcida mató a Sophia de una puñalada en el cuello el jueves, entre las 18 y las 20 horas. Luego, permaneció varias horas junto al cuerpo en el departamento que compartían en calle 3 de Febrero al 2400, en el barrio Lourdes.

Durante ese tiempo, adulteró la escena del crimen. También escribió una carta en la que dejó dicho que Sophia se había quitado la vida y que él “no había podido salvarla”. Para los investigadores, esa carta es una maniobra de distracción.

Recién a las 2 de la madrugada del viernes, Alcida se dirigió al departamento de una amiga, ubicado en 3 de Febrero al 1100, a 13 cuadras del domicilio que compartían. Desde allí, pasadas las 4, llamó al 911 para decir que su novia se había suicidado. Minutos más tarde, se arrojó al vacío desde un octavo piso.

Qué dicen las autopsias

Los estudios forenses fueron clave para sostener la hipótesis de femicidio seguido de suicidio. La autopsia de Civarelli, realizada bajo protocolo de femicidio en el Instituto Médico Legal de Rosario, determinó que la causa de muerte fue una herida profunda en el cuello producida por un arma blanca. El cuerpo fue hallado el viernes a las 6 de la mañana, pero la fiscal Ranciari precisó que la muerte ocurrió entre 10 y 15 horas antes, lo que ubica el ataque entre la tarde y la noche del jueves.

La pericia sobre los celulares de la pareja permitió establecer que no hubo comunicación externa durante esas horas críticas. El análisis toxicológico y las heridas defensivas (o la ausencia de ellas) también fueron cotejadas para descartar otras hipótesis. El cuerpo de Alcida, por su parte, presentaba lesiones compatibles con la caída desde altura. No se encontraron signos de violencia previa.

Movilización y reclamo de justicia

Amigas de Sophia adelantaron que llevarán a cabo una movilización el próximo viernes a las 17 en la plaza 25 de Mayo de Rosario.

La consigna es visibilizar el femicidio y exigir justicia. También difundieron en redes sociales capturas de los tuits de Alcida como prueba del perfil violento del agresor.