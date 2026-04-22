Insólitas declaraciones de Baby Etchecopar al aire de Radio Rivadavia sobre la bisexualidad.

El periodista Baby Etchecopar causó polémica en las redes sociales tras sus inesperadas declaraciones sobre la bisexualidad. En su programa de Radio Rivadavia, aseguró que "la relación entre macho y hembra, si sos hetero, es maravillosa" y "sos puto o no sos puto, sos torta o no sos torta".

"No me vengan con que lo que no puede dar el hombre te lo da una mina. El hombre es el hombre, la mujer es la mujer. No digas que te comés una almeja porque el hombre te defraudó. La relación entre macho y hembra, si sos hétero es maravillosa. Ahora, si sos homosexual está bueno, hacelo. Pero no digas que los hombres te fallaron", comenzó diciendo Baby Etchecopar.

Luego, el periodista profundizó en su opinión y lanzó: "Sos puto o no sos puto, sos torta o no sos torta. No sos bisexual, porque a mí me rompen el culo y no vuelvo. No sos bisexual, la realidad es esa, sos homosexual que te casaste con una mujer, o te casaste con un hombre, pero sos homo. El tipo que le gustan las mujeres, le gustan las mujeres, y la única pistola que uno ve es la de uno en el vestuario".

La frase con la que Baby Etchecopar terminó yéndose al pasto al hablar de bisexualidad

"No me cabe en la cabeza que después que estás con un tipo refregándote, haciendo un 69, vas a besar una mujer. No me sale, me da asco. A mí un tipo se me pone en pelotas y lo cago a trompadas", cerró Baby Etchecopar, generando el repudio de muchísimos usuarios tras sus declaraciones.