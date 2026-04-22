Baby Etchecopar terminó de revelar todo lo que sabe sobre el gobierno de Milei: "Afano"

Baby Etchecopar terminó de revelar todo lo que sabe sobre el gobierno de Milei.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar apuntó sin ningún tipo de filtros contra el gabinete del presidente Javier Milei y expuso el enorme cinismo del Gobierno. Con duras palabras, el conductor desarmó por completo el relato oficial y denunció la lamentable actitud de los máximos responsables de la Casa Rosada.

El descargo estalló al analizar en la pantalla de A24 la dramática realidad del país y el doble discurso del Gobierno nacional. "Son todos empresarios del afano", disparó.

Acto seguido, profundizó en la hipocresía de los dirigentes al revelar sus confesiones ocultas: "Me dan asco y vergüenza. Y cualquiera de estos que hablás en privado, te dice 'no, ya sé, es un quilombo'". "Todos saben que está todo hecho mierda, pero siguen con la mentira para adelante" , continuó.

Su opinión sobre Manuel Adorni

Lejos de moderar su enojo, el histórico periodista enfocó toda su bronca en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras los recientes y polémicos episodios públicos del funcionario, Etchecopar no ocultó su total rechazo hacia sus posturas. "Adorni se sienta en primera fila, con esa cara que pone, cuando a mí se me caería la cara de vergüenza", sentenció de forma categórica.

Baby Etchecopar terminó de revelar todo lo que sabe sobre el gobierno de Milei.

Para dar por cerrada su columna, la figura mediática exigió la renuncia inmediata del funcionario y fulminó su credibilidad. "Yo no sé si Adorni es culpable o inocente, lo que sí estoy seguro es que Adorni tendría que haber dado un paso al costado y dejar de mostrarse como un cocoliche, yendo a estos lugares donde la gente no vio al papa Francisco, el homenaje, vio el caradurismo de Adorni", remató.