Baby Etchecopar terminó de revelar todo lo que sabe sobre el gobierno de Milei: "Afano"

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar apuntó sin ningún tipo de filtros contra el gabinete del presidente Javier Milei y expuso el enorme cinismo del Gobierno. Con duras palabras, el conductor desarmó por completo el relato oficial y denunció la lamentable actitud de los máximos responsables de la Casa Rosada.
El descargo estalló al analizar en la pantalla de A24 la dramática realidad del país y el doble discurso del Gobierno nacional. "Son todos empresarios del afano", disparó.
Acto seguido, profundizó en la hipocresía de los dirigentes al revelar sus confesiones ocultas: "Me dan asco y vergüenza. Y cualquiera de estos que hablás en privado, te dice 'no, ya sé, es un quilombo'". "Todos saben que está todo hecho mierda, pero siguen con la mentira para adelante" , continuó.
Su opinión sobre Manuel Adorni
Lejos de moderar su enojo, el histórico periodista enfocó toda su bronca en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Tras los recientes y polémicos episodios públicos del funcionario, Etchecopar no ocultó su total rechazo hacia sus posturas. "Adorni se sienta en primera fila, con esa cara que pone, cuando a mí se me caería la cara de vergüenza", sentenció de forma categórica.
Para dar por cerrada su columna, la figura mediática exigió la renuncia inmediata del funcionario y fulminó su credibilidad. "Yo no sé si Adorni es culpable o inocente, lo que sí estoy seguro es que Adorni tendría que haber dado un paso al costado y dejar de mostrarse como un cocoliche, yendo a estos lugares donde la gente no vio al papa Francisco, el homenaje, vio el caradurismo de Adorni", remató.