La Rioja profundiza lazos con China y activa inversiones en minería y energías renovables

La Provincia de La Rioja avanza en su estrategia de atracción de capital extranjero con una nueva misión técnica que profundiza los vínculos con China. En ese marco, el gobernador Ricardo Quintela celebró la llegada de la empresa Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. marca un paso concreto en la implementación de los acuerdos alcanzados durante la misión oficial realizada en 2025.

"Seguimos dando pasos firmes en la apertura de La Rioja al mundo. Así llega a nuestra provincia para avanzar en la evaluación de proyectos de inversión en minería y energía, en continuidad con los acuerdos que impulsamos en la misión oficial a China en 2025", detalló el mandatario provincial en su cuenta personal X.

"Este trabajo conjunto con distintos ministerios y nuestros equipos técnicos nos permite empezar a transformar esos acuerdos en oportunidades concretas para el interior riojano. Estamos convencidos de que el desarrollo productivo tiene que genera empleo, incorporar tecnología y fortalecer nuestras economías regionales, siempre con una mirada responsable sobre nuestros recursos", concluyó el mandatario provincial.

Durante la estadía, la comitiva trabajará junto a la empresa estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado y equipos de los ministerios provinciales de Minería, Producción, Ambiente y Relaciones Exteriores. El relevamiento incluye zonas de la capital y distintos departamentos del sur y oeste provincial, con especial atención en recursos estratégicos como el litio y las tierras raras, fundamentales para la transición energética global.

El objetivo central de la visita es evaluar oportunidades de inversión en sectores clave como la minería, la energía y el desarrollo de infraestructura productiva. También se analizan proyectos vinculados a energías renovables, un eje que La Rioja busca potenciar como parte de su diversificación productiva.

Minería, energía y empleo: el eje de la cooperación

El ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó que esta visita representa la continuidad de los memorandos de entendimiento firmados entre ambas partes. Según explicó, la presencia de la delegación china refleja un interés concreto en avanzar hacia inversiones reales en la provincia, con impacto directo en la generación de empleo y el desarrollo regional.

Desde el Gobierno provincial remarcan que estos proyectos podrían incluir transferencia tecnológica y el fortalecimiento del entramado industrial local. La estrategia impulsada por el gobernador Ricardo Quintela busca posicionar a La Rioja como un destino atractivo para inversiones vinculadas a recursos naturales y energías limpias.

La articulación con China, consolidada tras la misión oficial de 2025, aparece como un eje central para acelerar proyectos de gran escala y mejorar la competitividad provincial en mercados internacionales. El interés de empresas como Hainan refuerza esta agenda y abre la puerta a nuevas etapas de cooperación técnica y financiera.