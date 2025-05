Quintela firmó un acuerdo clave con China para impulsar la minería sustentable en La Rioja: los detalles del acuerdo

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el presidente de la Empresa Minera Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez, en un movimiento clave hacia la diversificación de su matriz económica y el fortalecimiento de sectores estratégicos, firmaron un acuerdo con el representante legal de la firma china Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd., Mao Pingsheng.

Según informaron fuentes oficiales, el convenio establece las bases para el desarrollo conjunto de actividades de exploración minera sustentable en territorio riojano, lo que integra criterios de cuidado ambiental, transferencia tecnológica e inversión productiva.

Al respecto, el gobernador riojano expresó en su cuenta de X (ex Twitter): "La Rioja da un paso firme hacia el futuro. En China, firmamos un acuerdo estratégico con la empresa Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. para impulsar un desarrollo minero sostenible, con foco en minerales clave para la transición energética".

"Esta alianza abre la puerta a nuevas tecnologías, inversión extranjera y más empleo local, posicionando a nuestra provincia en el mapa de la minería responsable y la economía circular. Apostamos a más producción, más industria y más futuro para las riojanas y los riojanos", concluyó el mandatario.

Un acuerdo con futuro

La iniciativa será para la cooperación internacional en áreas estratégicas como la minería sostenible, la inversión extranjera directa y el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. En ese marco, el documento firmado destaca que en los últimos años las relaciones económicas entre China y Argentina experimentaron un importante fortalecimiento.

Esto generó un contexto favorrable para la asociación estratégica entre empresas estatales y privadas de ambos países. Es por ello que la firma de este acuerdo forma parte de una agenda de cooperación mutua que consolidará nuevas oportunidades de inversión, transferencia tecnológica y desarrollo industrial en áreas clave para el crecimiento provincial y nacional.

El cuidado ambiental y de recursos

El convenio reconoce que Argentina posee abundantes recursos minerales, entre los que se destacan el litio, el oro, el cobre, el estaño, el níquel, los cuales son considerados esenciales para la transición energética y las tecnologías del futuro.

Por otro lado, ambas partes señalaron que existe un amplio campo de desarrollo en el reciclaje de materiales provenientes de baterías usadas, escombros de minas, componentes electrónicos en desuso y otros residuos industriales. Esto permitirá reducir el impacto ambiental, disminuir la dependencia de nuevas extracciones y promover una economía circular basada en el reaprovechamiento de recursos.

La comitiva riojana detalló que Hainan Trailblazer New Material Technology Co. Ltd. es una empresa china con una sólida trayectoria en el sector de los nuevos materiales, con especialización en la inversión, desarrollo y explotación de recursos minerales estratégicos.

En el acuerdo se especifica que la firma cuenta con amplia experiencia en procesos metalúrgicos avanzados, manejo eficiente de residuos, uso de tecnologías limpias y capacidad financiera para afrontar grandes proyectos industriales. A su vez, construye una planta de producción de carbonato de litio, de gran magnitud y tecnología, la cual la delegación de La Rioja pudo visitar.