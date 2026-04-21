Con tasas de hasta 150%, el gobernador de Chacho convierte el aguinaldo en un crédito a corto plazo: los detalles

En medio de la crisis económica que atraviesan las provincias argentinas, el Gobierno de Chaco habilitó el adelanto del Sueldo Anual Complementario (SAC), pero bajo un esquema que implica un costo financiero elevado. El mecanismo, instrumentado junto al Nuevo Banco del Chaco (NBCH), permite acceder al cobro anticipado del aguinaldo, aunque ese monto luego debe ser devuelto con intereses en un plazo de un mes, con un Costo Financiero Total (CFT) que supera el 150%. De este modo, la herramienta funciona en la práctica como una forma de endeudamiento avalada por el Estado ante la pérdida de poder adquisitivo.

Según informó el portal Es Chaco, las condiciones incluyen tasas nominales anuales de entre el 65% y el 75%, mientras que el CFT supera ampliamente ese nivel. En términos concretos, el adelanto del aguinaldo no constituye un pago adelantado sin costo, sino un crédito que se devuelve con recargos significativos en un período corto.

Un ejemplo permite dimensionar el impacto: un trabajador que solicita $500.000 de adelanto puede terminar devolviendo entre $535.000 y $545.000 al mes siguiente. Es decir, el acceso anticipado al aguinaldo no es gratuito, sino que implica un recargo de entre $35.000 y $45.000 en pocas semanas, una cifra significativa en un contexto en el que los ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos.

Además, el mecanismo supone utilizar ingresos futuros, lo que reduce la liquidez al momento de cobrar efectivamente el aguinaldo. Este esquema puede generar un efecto en cadena: al percibir menos dinero en junio, muchos trabajadores quedan expuestos a volver a endeudarse para sostener su nivel de consumo.

Entre deudas y ajuste: la política económica de Zdero

El adelanto del aguinaldo fue presentado por el gobernador Leandro Zdero como una respuesta a la situación económica de los trabajadores chaqueños, en una provincia atravesada por indicadores sociales críticos. Según datos del INDEC, la pobreza alcanza al 42,2% de la población y la indigencia al 13,2%, los niveles más altos entre los aglomerados del NEA.

El deterioro económico se viene profundizando desde hace meses. En las últimas semanas, desde el bloque del Frente Chaqueño advirtieron sobre el colapso del sistema sanitario provincial y denunciaron que el ajuste y el desfinanciamiento dejaron a hospitales de referencia, como el Perrando y el 4 de Junio de Sáenz Peña, desbordados frente a una demanda que supera el millón de personas.

En paralelo, el ajuste también impactó en los ingresos estatales. Trabajadores del Ministerio de Producción denunciaron un fuerte recorte tras la eliminación del Fondo Estímulo Productivo (FEP), un adicional que representaba hasta el 75% del salario. La medida redujo los ingresos de bolsillo a montos que rondan entre los 600.000 y 700.000 pesos.

El conflicto salarial se extendió a otros sectores. En febrero, la Policía del Chaco se declaró en estado de alerta ante una propuesta oficial de aumento del 8% en tres tramos, considerada insuficiente. La suba implicaba incrementos de entre 15.000 y 20.000 pesos para sueldos cercanos a los 720.000 pesos.

A este escenario se suman denuncias sobre el deterioro de las condiciones laborales. Desde la Asociación Civil en Defensa de Familiares y Amigos de la fuerza señalaron que muchos efectivos deben recurrir a trabajos informales para sostener sus ingresos, en un contexto atravesado por presiones internas y el desfinanciamiento de la obra social provincial INSSSEP.

Zdero se endeuda por US$ 30 millones

El gobernador Leandro Zdero profundiza el ajuste sobre los haberes de los trabajadores de Chaco, pero se permite comprometer los recursos de la provincia. El Gobierno nacional oficializó el aval para que la gestión del mandatario radical contraiga una nueva deuda por 30 millones de dólares.

La medida se formalizó a través del Decreto 229/2026, publicado en el Boletín Oficial y habilita a la provincia del Chaco a acceder a un crédito del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El decreto, con fecha del 8 de abril de este año, fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en escándalos a partir de una foto en Nueva York e investigado por enriquecimiento ilícito. El financiamiento estará destinado al denominado “Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria”, que contempla obras viales, mejoras en infraestructura social vinculada a salud y primera infancia, y los costos de administración del plan.