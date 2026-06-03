Onana disfruta de la oportunidad de demostrar su versatilidad con la selección belga

Imagen de archivo del delantero francés Ousmane Dembélé (izq) luchando por un balón contra el belga Amadou Onana en un partido de la Liga de Naciones en el estadio Groupama, Lyon, Francia.

El ​centrocampista belga Amadou Onana afirma que no le importaría retrasar su posición a la defensa si fuera ‌necesario en el Mundial, ‌tras el éxito de la prueba con un cambio de formación táctica en la victoria a domicilio del martes contra Croacia.

Onana, que suele ser el mediocampista defensivo de los belgas, fue desplazado a la zaga central al inicio del amistoso en Rijeka, que Bélgica ganó por ​2-0 con una ⁠actuación que supuso un gran impulso para la moral ‌del equipo. Fue un cambio sorpresa respecto ⁠a su tradicional formación 4-3-3, ⁠pero que se había planeado para ver si podría ser una opción en el Mundial.

"Me sentí bien en esa posición", ⁠declaró Onana en una rueda de prensa el ​miércoles. "La combinación con Arthur (Theate) y Nathan (Ngoy) ‌funcionó bastante bien. Ellos también desempeñaron ‌sus funciones con mucha eficacia. Para ser un ⁠primer ensayo general, desde luego no estuvo nada mal".

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"He jugado ahí unas cuantas veces antes. El equipo es lo primero. Soy centrocampista, esa es mi posición favorita, ​pero si ‌me necesitan atrás, lo haré. Incluso si el entrenador me necesita arriba como delantero, jugaré ahí", declaró Onana a los periodistas.

"Me siento más cómodo en el centro del campo y creo que ⁠algún día podré ser uno de los mejores jugadores del mundo en esa posición. Sin embargo, ahora mismo la prioridad es el Mundial, y si tengo que jugar en defensa, lo haré sin quejarme. Ayer también me sentí bien ahí", agregó.

Para el entrenador Rudi García, el experimento salió bien. "Esto ‌nos da más variedad en nuestro juego, sobre todo porque contamos con muchos jugadores lo suficientemente versátiles como para desenvolverse en este sistema", afirmó.

"Por supuesto, aún hay cosas que se pueden mejorar. Pero al menos ahora sabemos que podemos ‌utilizar este sistema para empezar un partido o cambiar a él durante el mismo, y que también podemos conseguir resultados con ‌él", indicó.

"Como ⁠es más bien un centrocampista por naturaleza, nos da la opción de moverlo por el ​campo. Vimos (contra Croacia) que tiene todas las cualidades necesarias para desempeñar este papel con éxito", añadió.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)