Con el aval de Milei: mientras Zdero ajusta a los trabajadores de Chaco, tomó una deuda por US$ 30 millones

El gobernador Leandro Zdero profundiza el ajuste sobre los haberes de los trabajadores de Chaco, pero se permite comprometer los recursos de la provincia. El Gobierno nacional oficializó el aval para que la gestión del mandatario radical contraiga una nueva deuda por 30 millones de dólares.

La medida se formalizó a través del Decreto 229/2026, publicado en el Boletín Oficial y habilita a la provincia del Chaco a acceder a un crédito del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA).

El decreto, con fecha del 8 de abril de este año, fue firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envuelto en escándalos a partir de una foto en Nueva York e investigado por enriquecimiento ilícito.

El financiamiento estará destinado al denominado “Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria”, que contempla obras viales, mejoras en infraestructura social vinculada a salud y primera infancia, y los costos de administración del plan.

Según se detalla en la norma, "el objetivo general del programa es contribuir al desarrollo territorial equitativo de la provincia del Chaco mediante inversiones prioritarias en infraestructura vial, complementadas con obras sociales en los sectores de salud y primera infancia". Sin embargo, el nuevo endeudamiento solo compromete aún más las arcas provinciales.

El esquema financiero establece que la Nación actuará como garante del préstamo ante FONPLATA, mientras que la provincia deberá asumir el repago mediante un contrato de contragarantía. En caso de incumplimiento, Milei podrá debitar automáticamente los fondos correspondientes a la coparticipación federal hasta cubrir la totalidad de la deuda.

La imagen de Zdero se deteriora en un contexto de crisis económica y desempleo

El último relevamiento de CB Consultora, realizado entre el 1 y el 4 de abril, registró una caída en la imagen del gobernador Zdero, siendo su primera vez en terreno negativo desde que asumió su cargo. La economía provincial, la suba del desempleo y su vínculo con el presidente Milei son algunas de las razones que explican esta caída.

La medición, que evalúa la imagen de los gobernadores en todo el país, refleja un desgaste generalizado en un contexto económico adverso, pero con impactos desiguales según cada provincia. En el caso de Chaco, Zdero registró en abril 47,4% de imagen positiva contra 49,8% de negativa, lo que marca un punto de inflexión en su gestión al ser la primera vez que el rechazo supera a la aprobación.

El dato cobra mayor relevancia al compararlo con diciembre, cuando el mandatario aún mantenía saldo favorable (54,5% positiva vs 41,5% negativa), lo que evidencia una caída significativa en pocos meses. Además, el gobernador quedó ubicado en el puesto 19 a nivel nacional, dentro del grupo de los mandatarios con peor diferencial de imagen.

El informe también muestra un deterioro en la percepción social: crecen las valoraciones negativas (“mala” y “muy mala”) y se reduce el núcleo de apoyo, en línea con un escenario económico que impacta con fuerza en la provincia.